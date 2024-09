Por Alejandro Burrueco Marín |

Cuatro preestrenó el pasado domingo 25 de agosto el regreso de 'Lo sabe, no lo sabe' 11 años después de su final con Juanra Bonet. El programa, que se emite a las 18:00 horas de manera diaria, ya ha lanzado sus primeras entregas con Xuso Jones como presentador. Hemos podido hablar con el murciano sobre este nuevo proyecto y otros muchos que ha ido acarreando a lo largo del año, como su paso por 'OT al día' o su faceta de influencer.

El feedback está siendo buenísimo. El formato es muy bueno, ya gustaba y lo bueno es que ha seguido gustando, así que estoy superfeliz con la crítica que he visto en redes y con lo que me dice la gente por la calle, que también es superimportante.

Xuso Jones en 'Lo sabe, no lo sabe'

¿Ha cambiado mucho el trato de la gente durante las grabaciones ahora que han podido ver el programa?

Lo que sí está pasando es que como la gente por la calle ya sabe toda la pescadilla nos para todo el rato para participar, así que está siendo bastante curioso.

Claro, porque en las grabaciones paseáis por zonas muy concurridas de ciudades grandes. ¿Os interrumpen mucho la grabación?

Justo me dijeron eso. Cuando empezamos a grabar ya costaba, pero los cámaras que ya habían trabajado en la otra edición me dijeron: "Espérate a que esto empiece a emitirse". Ha pasado eso, ahora está siendo más complicado, pero se graba igualmente, con más gente y hay que pedir más silencio alrededor. También está muy chulo eso de tener el público alrededor y viviéndolo al momento. Eso está muy guay.

La tele es una cosa, pero nuestro plató es la calle

¿Entonces tus cámaras son del equipo del primer 'Lo sabe, no lo sabe'?

Hay dos personas del equipo que habían trabajado ya hace 12 años.

¿Con Juanra Bonet has podido hablar para que te dé algún consejo?

Hablé con él y me dijo que lo disfrutara, que la tele es una cosa, pero nuestro plató es la calle. Te encuentras a todo tipo de gente, sorpresas... Hay momentazos que da la gente que hay que disfrutar y aprovechar.

¿Cómo es el proceso para elegir un concursante? ¿Sale completamente de ti o te ayuda el equipo?

La elección en principio es mía. Sí que es verdad que a veces le digo al equipo: "Oye, si veis a alguien vosotros...". Porque claro, un montón de ojos es mejor que uno. Yo cuando alguien me da estas "vibes" y buenas vibras digo "pa'lante". Yo voy con la vibra que me dé esa persona.

El programa se emite a las 18:00 horas de la tarde, una hora a la que hay mucha gente trabajando. ¿Crees que podría encajar mejor a otra hora?

En las franjas horarias de televisión estoy un poco perdido. Yo sé que ha empezado ahora a las 18:00 horas y no está yendo nada mal. Se está asentando el programa, ya no sé si lo irán moviendo de horario según convenga, pero sí hay mucha gente efectivamente que está trabajando a esa hora y no puede verlo. A ver si lo van moviendo para que pueda verlo más público.

¿Tú eras seguidor del formato antes de llegar al proyecto?

Sí, totalmente, yo lo seguía muchísimo. Es más, cuando vino Juanra Bonet a Murcia con 'Lo sabe, no lo sabe' yo fui a la plaza a verlo. Como se corría todo por Tuenti en la época, dijeron: "Está Juanra en Murcia". Y nos fuimos todos los amigos para verlo. Me encantaba el formato, o sea que imagínate cuando me dijeron de hacerlo conmigo, fue una pasada.

Estamos muy sorprendidos porque todo el mundo se presta a ayudar al concursante

Desde 2012 la gente ha cogido mucha agilidad con el móvil y parece que en algunos de los comodines de la llamada algún familiar hace trampas. ¿Habéis pensado en alguna solución?

Hombre, claro que sí. Es más, hay gente que lo dice directamente: "Voy a llamar a esta persona porque creo que va a ser ágil para buscarlo". Ya tienes que ser ágil en 20 segundos para sacarlo con el móvil y también no sabes si te está llamando para una pregunta de "lo sabe" o "no lo sabe". Sí que es verdad que se deja jugar esa parte porque no se puede evitar.

¿Estás notando mucha diferencia entre una ciudad y otra al grabar?

Se nota el distinto tipo de perfil. Es verdad que estamos muy sorprendidos porque todo el mundo se presta a ayudar al concursante. La gente se presta muchísimo al programa y estamos muy contentos por esa parte.

Apoyé a los concursantes de 'Operación Triunfo' desde el principio y para mí son parte de mi carrera y yo parte de la de ellos

Compartes franja con Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana, aunque con un formato muy distinto al suyo. ¿Sientes algún tipo de presión por hacer una audiencia determinada?

Yo no. Piensa que yo vengo de otro mundo y mi misión es hacer este formato lo mejor posible y dar el 200%, pero yo ya no mando en qué franja va, contra qué rival lo ponen, entonces yo ahí no siento mucha presión siempre que vaya lo mejor posible. Lo bueno es que lo otro son programas de tertulia y esto es una opción más para el público. Es un concurso televisivo, que es algo totalmente distinto a lo que hay a esas horas, con lo cual es bueno que haya variedad en una misma franja horaria para que la gente pueda elegir.

El equipo de 'Operación Triunfo 2023': Masi Rodríguez, Noemí Galera, Xuso Jones y Chenoa

Te vimos al frente de otro formato diario que era 'OT al día'. ¿Estás siguiendo las carreras de los concursantes fuera?

Sí, me encanta eso porque voy viendo día a día los singles que van sacando, voy hablando con ellos. Apoyé a los concursantes de 'Operación Triunfo' desde el principio y para mí son parte de mi carrera y yo parte de la de ellos, porque al final hemos vivido momentos únicos y los hemos visto empezar, entonces quieras que no se crea un vínculo superbonito y les tengo mucho cariño.

Para mí 'Poco se habla' es como mi ratico de ocio

Tu carrera también tiene un lado musical. ¿Has hablado de colaboraciones con ellos?

Ostras, no, porque como no estoy pensando ahora mismo en esa parte musical. No he hablado en ese aspecto, pero bueno a lo mejor algún día vuelvo a sacar algo.

También sigues en 'Poco se habla' con Ana Brito. ¿Te has planteado en algún momento dejar el pódcast por falta de tiempo?

Que va, la semana que viene empezamos la quinta temporada y eso a mí me da vida. Para mí 'Poco se habla' es como mi ratico de ocio. Es trabajo y me requiere mucho tiempo, pero es que me lo paso tan bien y lo disfruto tanto que estoy en la gloria, sobre todo con Ana, que es maravillosa.

¿Te estás pudiendo administrar bien el tiempo entre tantos proyectos?

Sí, lo administro muy bien. Los fines de semana los tengo para mí. La verdad es que estoy superliado y hasta arriba con el trabajo que estoy haciendo, pero bueno, voy administrando el tiempo lo mejor posible. Sobre todo disfrutando el tiempo, que no quiero que se pase sin ser consciente y cada día me lo repito, que hay que disfrutar el momento.

Muchas redes sociales son medios de comunicación y tienen más audiencia que un medio más tradicional

Eres uno de los 36 influencers que ha entrado en la Ley de Influencers. ¿Has notado muchas trabas desde que entró en vigor?

No he notado ninguna traba, simplemente que tienes que pagar una cuota, es la única traba, pero vamos ,que se paga y ya está. Es una nueva ley y de momento no he notado nada raro.

Xuso Jones cuenta con 1,8 millones de seguidores en Instagram

Al final la ley afecta a muy pocos perfiles del sector. ¿Crees que se tendría que ampliar?

Aquí me pillas, no sé ni los 36 que estamos ahí y yo al final acato las reglas. Yo si de repente me han visto como dice la ley que somos como un medio de comunicación y tienes que tener una regularidad... Pues nada, como la cosa va cambiando tanto y va evolucionando tanto. Es verdad que muchas redes sociales son medios de comunicación y tienen más audiencia que un medio más tradicional, entonces hay que ir cumpliendo las nuevas normativas.

En 'Lo sabe, no lo sabe' mucha gente te reconoce por la faceta de influencer y tus chistes, pese a todos tus proyectos. ¿Cómo lo vives?

Eso me encanta, si es que al final piensa que yo todo el contenido que lanzo diario es en una red social, entonces es donde más me ve la gente, y es normal que me pidan todo eso porque es lo que voy lanzando día a día. Estoy superfeliz porque eso significa que se me ve y que llego a la gente.