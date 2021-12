Rocío Flores no está pasando por su mejor temporada tras el divorcio de su padre Antonio David Flores con Olga Moreno. La colaboradora intenta refugiarse en su familia para sobrellevar estos duros momentos, sin embargo, hoy ha tomado la palabra y en 'El programa de Ana Rosa' ha respondido, muy dolida, a su tía Rosa Benito tras la reprimenda que esta última le profirió en 'Ya es mediodía'.

Rocío Flores responde a Rosa Benito en 'El Programa de Ana Rosa'

En noviembre de 2021, la exmujer de Amador Mohedano se dirigía a cámara en el programa conducido por Sonsoles Ónega e increpaba a su sobrina por la pregunta que realizó sobre su quema de alianzas. "Cuando quemé las alianzas no estaba cabreada, tenía mucho dolor, como tu madre en muchos momentos", sentenciaba Benito, contestando, de manera muy seria, a la hija de Rocío Carrasco.

Flores no había tenido ocasión de contestar a su tía, pero finalmente lo ha hecho en 'El programa de Ana Rosa'. "Tita, primero aclararte que yo, ante todo, nunca me he reído de ti, ni de nadie de mi familia y tampoco he hablado nunca mal de ti ni de nadie de mi familia", decía la colaboradora, visiblemente emocionada. "Simplemente hice una pregunta porque no conocía la historia, la hice con el mayor respeto posible. Creo que malinterpretaste mis palabras".

No la ha querido llamar

En el formato de Telecinco han querido saber por qué había respondido a su tía públicamente y no la había querido llamar por privado. "Porque, probablemente, si hubiese cogido el teléfono y la hubiese llamado, con lo mal que me lo tomé, no hubiésemos arreglado nada. Ella tampoco ha tenido la lucidez de llamarme", respondió la hija de Antonio David Flores. Sin embargo, reconoce también que ella considera a Benito de su familia y le invita a reflexionar y a llamarle para hablar cuando se sienta preparada.