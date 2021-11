Alessandro Lecquio estalla contra Rosa Benito. El colaborador de 'El programa de Ana Rosa' respondió a la ganadora de 'Supervivientes 2011' después de que esta dijera que le daba "pena" y se metiera con su apariencia física. Las incendiarias declaraciones del italiano tuvieron otra protagonista, Rosario Mohedano, la hija de Benito, quien no salió bien parada con las palabras del tertuliano.

Alessandro Lecquio y Rosa Benito

Todo comenzó cuando Lecquio volvió a sacar a la luz el famoso momento en el que Rosa Benito quemó sus alianzas en 'Sálvame'. Aunque ella misma volvió a repetir que no las quemó realmente, estas palabras no gustaron nada a la valenciana, quien lanzó una gran zasca al italiano: "Me da mucha pena, déjalo". Segundos después, se metió con su imagen: "Está muy mayor", comentó.

Por supuesto, la respuesta de Lecquio no se hijo esperar y lo más suave que le dijo es que era "una mentirosa que se viste por los pies". De hecho, aseguró que, con la famosa escena de las alianzas, "estaba mintiendo a toda la audiencia". Aunque lo que más le molestó fue lo de las edad, por lo que disparó contra lo que más le duele a Benito: "Pena debería darle su hija que, en vez de ponerse la bata de cola como hacía su tía, está vendiendo braguitas en una web para adultos" , sentenció.

Benito carga contra 'El programa de Ana Rosa'

Durante la intervención de Rosa Benito en 'Ya es mediodía', la colaboradora se metió con el espacio en el que trabaja Lecquio: "Se nota que estamos muy cortitos de noticias". Por este motivo, el exmarido de Antonia Dell'Atte quiso hacerle un recordatorio a la excolaboradora de 'Sálvame': "La productora del programa en el que trabajas es la misma que la del nuestro", comentó.