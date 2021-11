Alessandro Lecquio estalló contra Rosa Benito la mañana del 23 de noviembre, cuando el tertuliano de 'El programa de Ana Rosa' atacó a la ganadora de 'Supervivientes 2011' dándole donde más le duele: criticó a su hija Rosario Mohedano. Sin embargo, la reacción de la peluquera no se hizo esperar, quien aprovechó su paso por 'Ya son las ocho' para revolverse y plantar cara a Lecquio. La colaboradora de televisión lo advirtió de que dejara en paz a su familia: "Si eres tan valiente, métete conmigo".

Rosa Benito y Alessandro Lecquio

Recordemos que el italiano hizo referencia a la forma de ganarse la vida de la cantante, la cual se había creado un perfil en de una plataforma de contenido sexual para adultos: "Pena debería darle su hija que, en vez de ponerse la bata de cola como hacía su tía, está vendiendo braguitas en una web para adultos", comentó. Dichas palabras dolieron a la exmujer de Amador Mohedano: "Que se meta conmigo, que yo no me meto con nadie de su entorno".

Asimismo, Benito continuó diciendo: "Si tienes que decirme algo, dímelo a mi, deja la familia fuera, dime a mí hija de la gran... Lo que tú quieras, pero a mí. Soy yo la que te he hablado a ti". Además, respondió a las palabras del ex de Ana Obregón, quien la acusó de ser cortita: "A lo que dices de cortita, no sé a que te refieres, yo medía 1,77 ahora 1,70 porque con la edad voy encogiendo, pero de cortita creo que no tengo nada". Por último, la alicantina quiso pedirle disculpas al colaborador de 'El programa de Ana Rosa': "Me da pena que te hayas puesto así Lecquio, creía que tenias un humor mas natural. Si te he molestado te pido perdón, no quería ofenderte".

Cuando quemó sus anillos de compromiso

El conde Lecquio se burló de la colaboradora del formato presentado por Sonsoles Ónega, haciendo referencia al momento en el que quemó en directo sus alianzas de boda. La dramática escena tuvo lugar en 'Sálvame', cuando la cuñada de Rocío Jurado no pasaba por un buen momento en su matrimonio por las traiciones de su entonces marido. Lecquio la acusó de haber hecho un "numerito" con un soplete: "Era una mentira a toda la audiencia", a lo que Rosa sentenció: "No me sienta mal, es algo que pasó hace muchísimos años".