'Supervivientes 2020' hace frente a una nueva gala en la que, en esta ocasión, Elena Rodríguez, Jorge Pérez y Yiya eran quienes se jugaban su permanencia en el concurso. Hugo Sierra había estado en la cuerda floja durante unos días, pero el martes pasado recibió la salvación en 'Supervivientes: Tierra de nadie' al haber acumulado el mayor número de votos, dejando, por tanto, en la terna a tres nombres.

Yiya, novena concursante expulsada de 'Supervivientes 2020'

Yiya ha sido la novena concursante eliminada de 'Supervivientes 2020'. Habiendo sido probablemente la participante más polémica de la edición, ha tenido que decir finalmente adiós tras haberse salvado en varias ocasiones de la expulsión. La que fuera una de las protagonistas de 'Un príncipe para 3 princesas' ha perdido su duelo contra Elena Rodríguez.

Jorge había sido el primero de los concursantes en salvarse de la eliminación, por lo que la novena expulsión era cosa de mujeres. La audiencia ha decidido que Yiya debía marcharse y esta se ha mostrado alegre y conforme. Aunque nunca ha expresado deseo de abandonar, tal y como Lara Álvarez ha recordado, Yiya quería volver a casa y a su vida de antes.

La emotiva despedida de Jorge Javier Vázquez

Ya fuera de la Palapa, Yiya ha podido hablar durante unos minutos con Jorge Javier Vázquez. El presentador le ha agradecido el concurso que ha realizado, asegurando que debería haber llegado más lejos. "Creo que jugaste mal tus cartas, que entraste con la intención de ser la mala de la edición, pero era un rol que no te iba porque tú no eres mala. Conforme han ido pasando las semanas, te has ido despojando de las caretas". Ante este comentario, la expulsada se ha emocionado, sobre todo cuando el presentador le ha trasmitido el agradecimiento de la organización. "He sido una egoísta, me he llevado a mucha gente por delante y espero poder dejar de serlo", se redimía Yiya.