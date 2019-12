Ylenia se enfrenta a Emma García en 'Viva la vida': "No llevo bien que me humillen"

Gianmarco Onestini es sin duda uno de los protagonistas de los principales espacios de Telecinco. El italiano conquistó a Adara Molinero cuando ambos convivieron juntos en 'GH VIP' y desde entonces se ha convertido en un rostro habitual del universo 'Mediaset'. Le hemos podido ver en 'Sálvame', en 'Sábado deluxe' protagonizando una entrevista y su propio "poliDeluxe" y ha sido tema de conversación en 'El programa de Ana Rosa', 'Ya es mediodía' o 'Viva la vida', por ejemplo. Pero lo que poco podíamos esperar es que si figura iba a provocar un enfrentamiento entre Emma García e Ylenia Padilla.

Emma García e Ylenia en 'Viva la vida'

Este domingo 2 de diciembre, se comentó en 'Viva la vida' el "poliDeluxe" de Gianmarco, especialmente el momento en el chico confesó que había rechazado a una mujer que trabaja en Telecinco. Belén Esteban no dudó en dejar en el aire que esta era Ylenia, algo que la concursante de realitys y colaboradora televisiva decidió negar de forma tajante en 'Viva la vida'. Padilla no dudó en dejar claro que en ningún momento se había sentido atraída por Gianmarco y muchos menos se había insinuado. Lo hizo visiblemente molesta y es que el tono con el que se habló del tema parece que no le gustó nada. Una actitud que rápidamente fue captada por la presentadora del magacín de Cuarzo, y es que esta no dudó en interesarse por su estado anímico.

El zasca de Ylenia a Emma García

"Me han dicho que ha pasado algo durante la publicidad, ¿qué te pasa Ylenia?", le preguntó García a su compañera, visiblemente preocupada por la actitud de la chica. Esta no dudó en dejarle claro lo que había pasado: "Eso de que me intenten humillar y ridiculizar no lo llevo bien, la verdad". La vasca entonces se dio cuenta que su colaboradora se había sentido molesta por la forma en que se había hablado de todo: "Si lo dices por el vacile que hemos podido tener, te aseguro que entonces tienes un mal concepto de mí (...) yo soy la persona que menos puede humillarte aquí, os tengo un respeto absoluto a todos (...) pero aquí echo humor a situaciones que no requieren más seriedad".

Enfrentamiento con Kiko Jiménez

Padilla no parecía demasiada convencida con estas explicaciones y añadió que también estaba enfadada por "las maneras de Kiko", y es que según ella "ha tenido una forma de hablarme, ridiculizarme (...) en mi vida le he tirado la caña a ese señor", algo que Kiko Jiménez quiso desmentir tajantemente: "Yo he estado delante, lo he visto", algo que Ylenia siguió negando: "Es que hasta me molesta tu tono, es un poco agresivo". En este instante, Emma García decidió dar por concluida la discusión, aunque lo hizo con un directo zasca a Ylenia. "He ido ha sentarme a tu lado para preguntarte qué te pasaba y has pasado de mí (...) así que si nos ponemos susceptibles, nos ponemos todos", le dijo visiblemente enfadada Emma García a Ylenia. Finalmente, ambas se fundieron en un abrazo cuando la segunda reconoció que tenía un día extraño.