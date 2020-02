Ylenia estalla contra Mila Ximénez por "falsa" y ésta se va de plató entre insultos

José Antonio Avilés se ha convertido en concursante de 'Supervivientes 2020', pero también es uno de los colaboradores de 'Viva la vida', donde comparte plató con Ylenia. Precisamente sobre él estaban hablando en 'Sálvame' cuando Lydia Lozano comentaba que, a veces, en su programa no toman en serio las informaciones que lleva el periodista. Ylenia defendía a su compañero diciendo que allí le dan caña, pero que para ellos "no es ningún bufón" y, según se fue desarrollando la discusión entre ambas, comenzó a alterarse más, pasando a increpar a Lydia directamente: "¿Y aquí no se ríen de ti todos los días? ¿Qué me estás contando?".

Ylenia y Mila Ximénez discutiendo en el plató de 'Sálvame'

Mila Ximénez pasó entonces a defender a su programa, estallando entre ambas una dura pelea. "Tú has puesto a José Antonio en la reunión a parir", espetaba Mila. Ylenia, fuera de sí por defender su verdad, comenzó a reprochar voz en grito: "¿Qué yo he puesto a parir a José Antonio? ¿Así vas a jugar Mila? Qué falsa eres, tía", contestó. Las acusaciones entre ambas se comenzaron a solapar, pudiéndose decir que se terminó por montar la de San Quintín.

No obstante, ante la que se veía venir, Mila decidió irse de plató. "A estas alturas de mi vida no voy a tener un conflicto con ella porque no me da la gana, ya tengo el culo 'pelao'", respondía a Paz Padilla, explicando por qué se marchaba. "Yo aún no lo tengo pelao", contestaba Ylenia a modo de burla, una que la periodista de 'Sálvame' desoyó.

El toque final de Mila

No obstante, Mila rectificó y sí que quiso tener unas palabras antes de irse. "Que no me busques, no quiero enfrentamientos. Te veo un poquito nerviosi, como dices tú, así que relaji", le advertía ya fuera de plano. Sin haber cortado el micro todavía, se escuchó que decía por lo bajini: "Será gilipollas...", dejando un clima bastante crispado en plató.