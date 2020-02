Lydia Lozano, totalmente desesperada tras su nuevo enfrentamiento con Antonio Montero en 'Sálvame'

Lydia Lozano está pasando por una de las épocas más duras en su vida profesional. La periodista está viviendo unos días muy complicados tras intentar sacar a la luz que Rocío Flores y su madre, Rocío Carrasco habían mantenido una conversación. Sin embargo, esta "exclusiva" acabó siendo rechazada tanto por las involucradas como por sus compañeros de 'Sálvame'. Tras insistir en varias ocasiones que la fuente que le había informado de esto no mentía, finalmente la tertuliana pidió disculpas a los implicados ya que había sigo engañada.

Lydia Lozano llora en 'Sálvame'

Este error ha servido como excusa para destapar a la periodista y el responsable de esto no es ni más ni menos que uno de sus compañeros, Antonio Montero: "Has estado 15 años firmando lo que hacían otras personas", afirmaba el paparazzi en el programa de 'Sálvame' el pasado 16 de febrero, algo que la colaboradora ha negado rotundamente y que ha provocado que estalle una guerra entre los dos.

Ambos han querido demostrar sus argumentos con pruebas físicas, por ello, en el programa del 18 de febrero en 'Sálvame', Lozano llevó todas las portadas y reportajes firmados por ella mientras que Montero mostró una grabación que solo la escuchó su compañera, Gema López. La periodista explicó que la fuente del paparazzi define a Lozano como una persona "fantasiosa y mentirosa" que nunca pisó la calle, que de treinta entrevistas, hizo alguna, aunque no conocía a los personajes. Además recalcó que la periodista "no contrasta" la información y que tuvo la suerte que la agencia la dejase firmar igualmente esos trabajos.

Su trabajo, por los suelos

Cansada de las criticas y de los fallidos intentos por demostrar su verdad, Lydia Lozano tiraba sus reportajes y portadas por el suelo: "Iros a la... ¡Qué vergüenza!". La tertuliana rompía a llorar desesperada al ver que no servía de nada lo que llevase o argumentase porque únicamente se daba crédito a lo que dijera Montero: "Se acabó, zanjo el tema aquí. Es un desprestigio total".

Carlota Corredera y Antonio Montero viendo como Lydia Lozano recoge sus trabajos del suelo

El ultimátum de Lydia Lozano

Mientras que Lozano, arrodillada, recogía sus trabajos del suelo, su compañero seguía insistiendo que había recibido una llamada que cuestionaba una vez más el trabajo de la periodista: "Eres mala persona. ¿Qué necesidad tengo de humillarme así?", se preguntaba así misma la tertuliana ante la triste mirada de Carlota Corredera y Gema López. Tras lo sucedido, la colaboradora volvía entre lágrimas al plató y demostraba su descontento al director del magacín de Telecinco: "Si mañana habláis de este tema, me voy. No voy a aguantar más a este señor". Y es que Lydia no comprende el torbellino de descrédito que está sufriendo: "Es que son muchos años que este tío me está queriendo tirar por la borda".

Más pruebas de Montero

Antonio Montero insistió en mostrar un mensaje que pone en duda si realmente Lozano hizo un reportaje sobre Isabel Sartorius: "Un fotógrafo me cuenta que ella escribió el texto pero que jamás estuvo allí mientras se averiguó y se realizó el reportaje". Fue entonces cuando Carlota Corredera quiso ayudar a su compañera y por ello hizo un llamamiento a los famosos involucrados para que den su testimonio y puedan apoyar a Lozano.