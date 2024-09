Por Joan Centelles Martínez |

Desde que 'La resistencia' se exportara a La 1 de RTVE bajo el nombre de 'La revuelta', David Broncano y su equipo han presumido en repetidas ocasiones que el programa sigue siendo "la misma mierda de siempre". Es por eso que desde que cerraran etapa en Movistar Plus+, el espacio sigue manteniendo la misma esencia.

que lanza el presentador a sus invitados al final de cada entrevista en relación a las relaciones que han mantenido en los últimos treinta días y el dinero que tienen en el banco.

"Es la primera vez que traemos a una persona menor de edad y podría ser la niña más peligrosa del mundo", explicaba Broncano al comenzar el programa, presentando momentos después a Merche García, de 16 años, campeona del mundo del MMA, que entró con todas sus medallas en el cuello. Después de la entrevista, en la que hablaron de la trayectoria de la deportista, llegó el momento de las preguntas.

"Tenemos que pensar qué hacemos con las preguntas clásicas para cuando vengan menores de edad", se daba cuenta Broncano. "¿No se puede por qué? ¿Porque creemos que la gente de 16 años... no tiene dinero en el banco?", se preguntaba Ricardo Castella irónico. "¿Qué podríamos preguntar a la gente de tu edad?", pedía el presentador, a lo que le propusieron: "¿Haces pellas?".

Necesitamos encontrar Preguntas Clásicas™ para cuando vengan menores de edad. Se aceptan sugerencias. #LaRevuelta pic.twitter.com/r6I6E0gcGw — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 26, 2024

1.200€ en su cuenta

"Hoy no he ido a clase por la mañana. Yo falsifico bien la firma, no pasa nada", explicaba García entre risas después de que Broncano bromeara con que le tenía que hacer un justificante por las pellas de ese día. Tras esta pregunta, la invitada se animó a responder a la del dinero en el banco, afirmando que tenía en su cuenta 1.200€. "Con 16 años eres bastante rica", la felicitaba Broncano sorprendido, aunque momentos después la invitada lamentaba: "Pero hay que pagar el viaje a Kazajistán para el mundial, por lo que eso se me llevará 1000 euros".