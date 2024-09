Por Alejandro Burrueco Marín |

'RTVE responde' ha recogido este domingo 29 de septiembre una de las quejas que llevan rondando la cadena pública desde el comienzo de la temporada televisiva: la adaptación de 'La revuelta' a La 1. Rosa María Molló ha debutado como Defensora de la Audiencia en el programa que recoge las quejas de los espectadores del ente público recibiendo a Agustín Alonso, delegado de Contenidos de RTVE, y Ricardo Castella, director, productor ejecutivo y rostro del formato de David Broncano.

Molló ha comenzado destacando lo bien que han encajado las críticas sobre el precio del programa y su supuesta función política: "". "La gente se hace una idea de que los trabajadores de TVE son dinosaurios y", ha comentado Castella sobre la imagen que se tiene de La 1.

La renovación generacional del público de la cadena ha sido uno de los temas sacados por el humorista: "Igual se está renovando también no solo la gente que trabaja, sino la gente que ve el canal". "Gente como yo de 44 años quizás no nos veíamos tan representados en la programación de RTVE", ha añadido Alonso, mostrando que no solo se trata de adolescentes. "El programa puede generar un diálogo entre generaciones en las casas", ha explicado Castella.

A continuación, Molló ha expuesto las quejas que han recibido por 'La Revuelta', como los chistes sobre drogas, del que se ha pronunciado Castella: "Nosotros estamos intentando sujetar a Grison. Históricamente en el programa anterior hacía muchos chistes, básicamente juegos de palabras". La mano derecha de Broncano afirma que están intentando "que haya menos" de este tipo de bromas: "Tendemos a dejar solo aquellas que no supongan una incitación porque conocemos la normativa".

Otro de los temas que ha sacado a relucir la defensora con especial interés ha sido la falta de presencia femenina. "Somos muy conscientes, es un programa que ya viene de un canal privado que no tenía las responsabilidades que tiene en RTVE. No es tan fácil introducir las cosas muy abruptamente, porque puede ir en perjuicio del programa", ha desarrollado Alonso. Castella también se ha mostrado abierto a este cambio: "Estamos en ello desde que comenzó el programa, es una pelea que hay en la comedia en general".