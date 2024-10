Por Beatriz Prieto |

'La revuelta' arrancó su cuarta semana en La 1 con un inicio muy musical, entre la interacción con el público y el solo de saxo de Sergio Bezos. Un ligero "cambio" con respecto a la tónica habitual, sin renunciar al humor, que dio pie a que David Broncano y su equipo abordara unas noticias de los últimos días: el presunto hecho de que Televisión Española les hubiera llamado la atención por las bromas sobre las drogas y la escasa presencia femenina.

David Broncano aclara la información sobre la supuesta llamada de atención de TVE a 'La revuelta'

"Muy musical el programa hoy, me gusta", opinó el presentador. ", soltó Grison , despertando risas entre el público, mientras Broncano preguntaba a Ricardo Castella si "hablo del tema". "Como estamos con segundas intenciones todo el rato...", dejaba caer entonces el beatboxer, desatando un entusiasta aplauso entre el público por sus indirectas sobre las drogas.

"Yo sé que hay veces que no sabemos por dónde van los tiros, pero hay gente aquí que está diciendo que nos quiere meter las zarpas, ¿sabes? Pero eso es harina de otro costal. Yo la verdad es que no meto la nariz donde no me llaman", añadía Grison, haciendo reír incluso al presentador. Un discurso que el músico remató con "lo único que quiero decir es que polvo somos y en polvo nos convertiremos", momento en el que Broncano le pidió "para ya". "Hombre, es que es una crítica que te esperabas que tuviera más sustancia", intervino Castella, sumándose a los chistes.

"Estamos todos tan a gusto"

"A caballo regalado, ya sabes...", continuó Grison que, ante la pregunta de si "te quedan más", soltó "no quisiera yo romper el saco". Fue entonces cuando Broncano tomó la palabra para aclarar las informaciones de los últimos días: "¿Habéis visto la noticia que ha salido en todos lados? Pero sabes que esto es un error interno nuestro, de Televisión Española, que no ha pasado". El presentador matizó que "no es que sea mentira" y señaló que "ha salido una noticia como que nos ha regañado Televisión Española por hacer chistes de drogas y porque no había mujeres en el programa", a raíz del programa 'RTVE responde'.

"Se habló de que no hiciéramos chistes de drogas en el primer rato", matizó Broncano, a quien se sumó Castella para indicar que debían acordarse "de la hora que es" para proteger al público infantil. El presentador señaló que debían repartir "los invitados e invitadas, que lo estamos haciendo": "Y no sabemos bien por qué, alguien publicó, internamente y sin mala intención seguro, que la presencia femenina en el programa es prácticamente nula". "No nos han regañado por nada, que estamos todos tan a gusto", concluyó Broncano. Un paréntesis que remató Miguel Campos, desde detrás de las cámaras, al escribir una última indirecta sobre las drogas: "Nosotros aspiramos a más".