Durante su estancia en 'Supervivientes 2022', las dudas sobre su futuro profesional se tornaron sobre Yulen Pereira, y es que en la Federación Española de Esgrima se sentían abandonados por la decisión del madrileño de marcharse al reality show. Fueron varias las ocasiones en las que el equipo mostró su preocupación e incluso el padre del robinson temía que abandonara las competiciones.

Durante su participación en 'Supervivientes: Conexión Honduras' el 17 de julio, Ion Aramendi le preguntó por la conversación que tuvo con su familia sobre Anabel Pantoja y la esgrima. "Tu padre tenía miedo a que de repente el amor te cegara y abandonaras el deporte y esa carrera que tienes", comentaba el presentador. "Necesitaban hablar conmigo. He llegado y se ha calmado todo bastante", explicaba el exconcursante.

Yulen Pereira junto a su madre en 'Supervivientes 2022'

"Les he dicho todo lo que sentía, todo lo que ha pasado y todo lo que no se ha visto", aclaraba Pereira, que reincidía en que iba a seguir con el deporte tras la petición de Kiko Matamoros de que lo afirmara rotundamente. "Voy a seguir con el deporte como voy a seguir con Anabel, eso no va a cambiar nada, está clarísimo". Además, afirmaba que su relación sentimental y su dedicación al deporte eran totalmente compatibles.

Las dudas sobre su relación con Anabel Pantoja

Durante su paso por el concurso, Yulen Pereira fue muy criticado por si su relación con Anabel Pantoja y sus sentimientos eran de verdad o todo había sido un montaje para tratar de llegar lo más lejos posible. No obstante, el deportista se mantiene firme en que está enamorado de su novia y que su idea es seguir juntos una vez ella abandone Honduras. Precisamente para contrarrestar todas esas voces que lo tachaban de frío y de no demostrar su amor, Aramendi le dio un consejo al inicio del programa: "Vive tu amor como te dé la gana. Disfrútalo. Si estás enamorado y Anabel enamorada, sed felices y lo que diga la gente, que les den morcillas".