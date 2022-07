Marta Peñate e Ignacio de Borbón hicieron historia en la noria infernal.

Alejandra Castelló

La gala número 13 de 'Supervivientes 2022' comenzó con un descalabro, y nunca mejor dicho. Nacho Palau, durante la prueba de recompensa, se golpeó con fuerza contra un tronco, lo que le provocó una brecha en la cabeza por la que tuvieron que darle tres puntos de sutura. Sin embargo, todo quedó en un susto y rápidamente se reincorporaba a la palapa con sus compañeros.

Por otro lado, era noche de expulsión, dado que ya no existen los parásitos. Ana Luque fue la elegida por la audiencia para abandonar el reality show al no conseguir vencer a Alejandro Nieto e Ignacio de Borbón. Con su marcha perdemos a una de las concursantes que más momentos cómicos han dado, pero si la comparamos con sus contrincantes en esa eliminación, no llegaba a su nivel de superviviente.

Por último, Marta Peñate e Ignacio de Borbón hicieron historia en 'Supervivientes' al aguantar 15 minutos en la noria infernal. La organización decidió que, después de esta increíble prueba, los dos serían los líderes. En el caso de la canaria, después de estar casi todo el concurso sola en Playa Parásito, se encuentra con una fuerza enorme que le ha llevado a ganar el ansiado collar. No sería extraño que, finalmente, ella fuera la ganadora de la edición.