El zasca de Grison a Edurne en 'La resistencia' por el futbolista David de Gea

La cantante Edurne está de estreno. Después de cinco años de parón en lo que a música se refiere y tras centrarse en su faceta televisiva, la artista regresa al panorama musical con "Catársis", su nuevo trabajo discográfico. Por ello, esta ha iniciado ya la promoción del mismo y la primera parada televisiva para hablar de su vuelta al panorama musical fue 'La resistencia'. La cantante visitó el programa que conduce David Broncano para dar todos los detalles de su regreso pero también aprovechó la ocasión para ajustar cuentas con el presentador y sus colaboradores después de que estos hayan hablado más de una vez de la faceta profesional de su novio.

Edurne y Grison en 'La resistencia'

El regalo de Edurne a Broncano

Los seguidores habituales del espacio de #0 de Movistar+ saben que las bromas y chistes sobre el trabajo de David De Gea en el Manchester United son constantes, algo a lo que Edurne quiso responder con mucho humor, evidenciando la buena sintonía que existe entre la pareja y el equipo el espacio. La cantante regaló a Broncano un Funko personalizado de su novio, que tal y como contó, "es muy difícil de conseguir porque está agotado en todos los sitios". La artista afirmó: "Sé que tú le vas a dar el valor que tiene, es un superhéroe", a lo que Broncano bromeó si realmente era De Gea y reconoció que en Atletico de Madrid le gustaba mucho.

El zasca de Grison a De Gea

"Pero fue irse de ahí y se me borró la memoria", añadió entre risas el conductor, ante una Edurne totalmente entregada en directo. Pero la cosa no quedó ahí y es que fue entonces cuando Grison, uno de los rostros habituales de 'La resistencia' lanzó un contundente zasca al deportista, que sorprendió a todos y que despertó la risa de Broncano en directo. "¿Viene con las gafas y el bastón?", le preguntó Grison a Edurne, haciendo referencia pocas paradas que De Gea hace en algunos partidos. Un momento que rápidamente fue comentado en redes sociales y que ha llegado a ser tendencia en Twitter horas después de la emisión del programa.

La pregunta sexual a Edurne

La entrevista dio para mucho más y es que Broncano no dudó en hacer la ya mítica pregunta del sexo, que Edurne no tuvo tapujo alguno en responder. "Me tuve que volver de Manchester el 18 de mayo para pasar una cuarentena de 15 días antes de poder volver a trabajar, así que haz cuentas", empezó explicando Edurne para evidenciar todas las semanas que hace que no tiene sexo. "No cuento las veces pero en este último mes poco, muy a mi pesar", sentenció la exitosa artista madrileña, que pese a ello dejó claro que en cuanto al sexo se refiere, "vamos bien".