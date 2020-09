El contundente zasca de Jorge Javier Vázquez a Mila Ximénez: "¿Pero tú viste el programa?"

El viernes 4 de septiembre, Lydia Lozano fue la encargada de inaugurar la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya'. La colaboradora de 'Sálvame' habló de su vida privada, de su trayectoria profesional y no dudó en dedicarle algunos comentarios a sus compañeros de 'Sálvame', a los que tal y como dejó claro no considera amigos y por ello ni les invita a sus fiestas ni comparte demasiado tiempo con ellos fuera de cámaras. Algo que evidentemente fue comentado un día después en 'Sábado deluxe'.

Mila Ximénez y Jorge Javier Vázquez, en 'Sábado deluxe'

Belén Esteban: "Ahora eres un personaje"

Una de las primeras en mojarse al respecto fue Belén Esteban, que no dudó en recordar que ahora sí, y pese a lo que pueda decir, Lydia Lozano se ha convertido en personaje del mundo del corazón. "Has dado una entrevista a Bertín, ahora sí eres personaje, ¿por qué no aceptas que ya lo eres? ¡Te ha costado mucho decirlo!", insistió La Princesa del Pueblo, mientras Lozano reconocía que efectivamente lo era y le recordaba que más allá de esta entrevista había dado otras anteriormente, esta no era ni mucho menos la primera. Pese a ello, Esteban siguió insistiendo en que ahora entre ambas no había ya tanta diferencia ya que Lozano había hablado de su vida en televisión.

Mila por su parte no entendió parte de esas críticas al programa y afirmó tajante que "parece que está de moda hacer entrevistas y hablar mal del programa", como también hizo Kiko Matamoros. La colaboradora también criticó otros momentos de la charla y por ello, y totalmente entre risas, Jorge Javier Vázquez no dudó en responder tajante y defender a su compañera Lydia Lozano. "¿Pero tú viste el programa?", fue lo que el catalán preguntó a Ximénez, que quiso responder directamente diciendo que no, no había visto la entrega y estaba opinando con los fragmentos emitidos esa noche. Paralelamente, también confesó que no le importaría acudir al mismo si Osborne se lo ofrecía.

"¿Y entonces de qué hablas?"

En ese momento, Vázquez siguió respondiéndole con un directo (pero entre risas), "¿y entonces de qué hablas?" y la emplazó a ver la entrega al completo en Mitele al día siguiente. Paralelamente, este explicó que finalmente pudo ver 'Mi casa es la tuya' porque la cita que tenía para ese mismo viernes se terminó cancelando. "Me quedé en casa viéndote", dijo entre risas el presentador, que una vez más no dudó en hablar de su vida privada y amorosa, como últimamente están acostumbrados a escuchar los espectadores de 'Sálvame' y 'Sábado deluxe'. Además, el catalán confesó sentirse muy "orgulloso" que una colaboradora de su programa llegue a despertar tanto interés como para dar una entrevista y lograr ser incluso líder de audiencia.