La pulla de Mariano Rajoy a Pedro Sánchez en 'El hormiguero': "Le habría ido mejor con mi colchón"

La noche del martes 10 de diciembre, Pablo Motosrecibió en 'El hormiguero' a Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, con motivo del lanzamiento de su libro, "Una España mejor". Una visita durante la cual el presentador planteó muchas preguntas a Rajoy sobre su trayectoria política y que concluyó con Motos y su invitado en un bar de cercano, tomando una caña.

Pablo Motos y Mariano Rajoy en 'El hormiguero'

"Haber sido presidente del gobierno de mi país ha sido lo más grande que me ha ocurrido", confesó el gallego durante su entrevista con Motos, donde añadió que ejercer dicho cargo había sido "un honor" para él, antes de señalar que "es muy difícil". Sobre su libro, Rajoy declaró que "está todo lo más importante" de sus años como presidente. "No es una colección de chismes y cotilleos", aseguró el expolítico, quien desveló que había escrito todo el libro a mano y tenía el manuscrito original completo "por si acaso, porque siempre hay gente mala".

A la hora de hablar de la moción de censura tras la cual acabó abandonando la política, Rajoy opinó que "se apostó por el extremismo, por un gobierno que no podía gobernar". El expolítico incluso bromeó en cierto modo con el hecho de que el PNV había tenido "una ligera empanada", dado que habían votado a favor de la moción unos días después de apoyar los presupuestos de su gobierno. Un tema en el que Motos hizo referencia a las horas que pasó en un restaurante durante el debate, antes de preguntar qué había vivido durante todo ese tiempo. "Francamente, no me acuerdo, Pablo. Es una exclusiva la que acabo de dar", bromeó Rajoy, quien matizó que no había sido una comida triste, aunque "ya sabía que iba a dejar mi escaño", y que "se montó por casualidad".

"Echo de menos a Rubalcaba"

Mariano Rajoy y Pablo Motos se toman una caña durante la emisión de 'El hormiguero'

Durante la entrevista, Motos hizo referencia al comentado hecho desvelado por Pedro Sánchez en su libro, donde había confesado que una de las primeras cosas que había hecho a su llegada a la Moncloa, había sido cambiar el colchón que había utilizado Rajoy. "Creo que le habría ido mejor si se hubiera quedado conmigo colchón y puede que se le hubieran pegado algunas buenas cualidades", comentó el expresidente, quien también criticó la huida de Carles Puigdemont tras el referéndum del 1 de octubre. "El resto de las personas que han sido juzgadas y están en la cárcel al menos tuvieron la gallardía de ir a defender sus posiciones ante un tribunal, cosa que no fue capaz de hacer", declaró el gallego, antes de añadir que, "si crees en algo, defiéndelo y actúa en consecuencia". "No tuvo coraje", concluyó Rajoy.

El presentador quiso conocer la opinión del expresidente sobre el posible "Gobierno Frankestein", encabezado por el PSOE. "Estoy muy preocupado por ese gobierno, no me gustaría que saliera adelante", declaró Rajoy, antes de añadir que "creo que sería muy malo para España". Una recta final de la entrevista en la que el presentador quiso saber si echaba de menos a algún político. "Echo de menos a Rubalcaba, que desgraciadamente ya no está con nosotros", confesó el gallego, quien tras concluir la entrevista, acudió con Motos a un bar cercano, con el fin de tomar una caña juntos. Un corto trayecto durante el cual Rajoy desvelo que tenía Netflix y había visto series como 'Fariña' o 'Vivir'. "'House of cards' es muy buena, aunque al final el guionista enreda demasiado", opinó el expresidente quien, una vez en el bar, declaró que, cuando salía, "la gente en general es muy correcta y amable" con él.