El sonoro zasca a Toni Cantó en 'Todo es mentira' que ha revolucionado las redes

El pasado 7 de diciembre, los colaboradores de 'Todo es mentira' trataban durante el programa la polémica de la cabalgata de Reyes Magos de Valencia. El desfile, pensado solo para redes sociales, acabó provocando que cientos de personas incumplieran las restricciones contra la pandemia. Como portavoz de Ciudadanos en Valencia, Toni Cantó entraba en directo para dar su opinión, pero su intervención acabó desembocando en un sonoro zasca por su repentina opinión sobre el asalto al Capitolio de Estados Unidos.

Alicia Gutiérrez propina un zasca a Toni Cantó en 'Todo es mentira'

Aprovechando la polémica originada en Valencia, municipio presidido por Compromís, Toni Cantó cargaba contra el partido de esta manera: "Podían ser buenos poniéndose camisetas y denunciando, un poco como Unidas Podemos, pero no tienen ni puñetera idea de gestionar". El ataque del actor no acababa ahí, lanzando a continuación una afirmación que sorprendía a los colaboradores: "Un partido como Compromís, o un partido como Podemos, que, por cierto, son los mismos que en Estados Unidos montaron lo que montaron, porque yo lo he vivido personalmente", dijo haciendo referencia a la manifestación pacífica "Rodea el Congreso" de 2016.

Marta Flich, sorprendida ante la afirmación, comenzaba diciendo: "A mí esa equidistancia...". Alicia Gutiérrez iba más allá y le propinaba un sonoro zasca: "Usted está comparando lo que ocurrió en el Capitolio con el "Rodea el Congreso", pero, ¿con cuál? ¿Con el de 2012, cuando no existía, por cierto, Podemos, o el de marzo de este año cuando la policía de Jusapol apoyada por Ciudadanos y por Vox se presentó en las alineaciones del Congreso con pasamontañas?", espetaba la periodista a Toni Cantó, refiriéndose al apoyo de su partido a una manifestación que podría ser más similar al mencionado asalto estadounidense que a la que se estaría refiriendo el exconcursante de 'Mask Singer: adivina quién canta'.

Las redes estallan contra Cantó

Las afirmaciones del político de Ciudadanos comparando a Unidas Podemos y Compromís con los trumpistas de Estados Unidos no han pasado desapercibidas en las redes sociales, en las que también han celebrado la respuesta de Alicia Gutiérrez al periodista. Algunos usuarios llegaban a hacer "memes" con la intervención del actor, comentando que habría que enseñarle la diferencia entre "asaltar" y "rodear".

La hostia a Toni Cantó que emocionó a Steven Spielberg. pic.twitter.com/KTHj1T1H9y — CapAp ???????? (@CapitanApio) January 7, 2021

Toni Cantó lidiando con los misterios del léxico.

Hoy, la diferencia entre "rodear" y "atacar". pic.twitter.com/YW0Sehm2Ex — Bedarlari (@Bedarlari) January 8, 2021

Toni Cantó, intenta confundir a su escaso electorado comparando el asalto al Capitolio con manifestaciones pacíficas de la izquierda en el Congreso. Sin embargo, olvida cuando C's alentaba a "Jusapol rodea el Congreso con pasamontañas, caretas de anonymous, grilletes y bengalas". — Jose Solano (@Chancams) January 7, 2021

Toni Canto a esta manifestación se refiere no? La apoyaron vosotros !!! Y gobiernan con ellos!!! pic.twitter.com/bzOHTdkUSu — Mary Calleja ???????? (@Callejabmary) January 7, 2021