'Mask Singer': Toni Cantó, concursante bajo la máscara de Camaleón, tercer finalista de la edición

El miércoles 23 de diciembre, Antena 3 emitió la gran final de la primera edición de 'Mask Singer: adivina quién canta'. En dicha cita, los cuatro concursantes que quedaban, Camaleón, Caniche, Catrina y Cuervo, actuaron individualmente sobre el escenario, tras lo cual iban siendo eliminados uno a uno, por lo que debían retirarse la máscara para desvelar su identidad. Ya en el primer asalto tras la eliminación de Cuervo, fue Camaleón quien tuvo que poner fin a su paso por el concurso, antes de desvelar que, bajo el disfraz, se ocultaba Toni Cantó.

Toni Cantó, tercer finalista de 'Mask Singer'

Camaleón defendió su candidatura a ganar con "Feeling Good" de Michael Bublé, antes de lo cual se desvelaron algunas pistas nuevas. "Me gusta liderar a mi equipo y si es con las garras al timón, mucho mejor", confesaba el concursante, quien añadió ya sobre el escenario que "la aprobación del público es vital para mi profesión", haciendo referencia a su puesto como político. Unas palabras por las que inspiró a los investigadores para apostar por Javier Gutiérrez, Pablo Motos, Maxi Iglesias o Dabiz Muñoz, todas ellas lejos de la verdadera identidad del concursante.

De hecho, tras el Asalto perdido contra Caniche y Catrina, Muñoz fue la apuesta más numerosa, y solo Javier Ambrossi se desmarcó de sus compañeros apostando porque Camaleón ocultaba a Maxi Iglesias. "Nos ha ido enamorando poco a poco, cada día nos ha dado más", alabó Malú, antes de que el misterioso concursante se retirase la máscara, dejando a todos completamente anonadados. "No habéis dado una", lanzó Cantó, tras quitarse la máscara, antes de darle las gracias a Ambrossi por ponerle "veintisiete añitos", edad que tenía "en cada pierna". "Me lo he pasado genial, ha sido una experiencia maravillosa. Tenéis un equipo extraordinario de arriba abajo", manifestó el concursante, quien confesó que "a mí me hacía muchísima ilusión cantar y me apunté a esta locura".

"He alucinado con ir pasando cada eliminatoria"

"Lo he disfrutado y he alucinado con ir pasando cada eliminatoria, no me lo esperaba", reconoció Cantó, a quien los investigadores elogiaron por su trayectoria y por haber "tenido enamorado al jurado todas las semanas". Además, Toni bromeó con el hecho de girar las cosas un poco a su favor, como todo un político, para destacar aún más la importancia de quedar en tercer lugar: "me he dado cuenta de soy el hombre mejor clasificado de la primera edición de 'Mask Singer'". Cantó también destacó el juego que otorgaba el uso de la máscara en el programa, gracias a la cual "creas un personaje y haces cosas que yo no haría ni de coña". "Ahora que estoy más en política, poder hacer algo artístico, me gusta mucho. Esta era una oportunidad extraordinaria", confesó Cantó, tras lo cual matizó que las "tres estrellas" a las que hacía referencia una de las pistas, se referían a sus tres hijos.