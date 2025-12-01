Zona Gemelos ficha a Labrador, Bea La Legionaria y Aramís Fuster para 'La casa de los gemelos 2'

Por Redacción |

El 12 de octubre de 2025, Zona Gemelos emitía en directo en varias plataformas 'La casa de los gemelos', un proyecto de reality en el que los participantes eran personajes de Internet como Misha, La Marrash, Ruth y José o La Falete. Esta edición duró tan solo nueve horas debido al grado de violencia y las intolerables peleas que se vivieron en la casa.

"El proyecto se nos quedó grande, no hubo la seguridad que tenía que haber (...) Eran nueve horas y no había un minuto en el que no pasara algo. Ha sido una burrada de reality", reaccionaban entonces los gemelos Carlos y Daniel Ramos, que avanzaban que iban a organizar una segunda edición, pero con unas normas básicas de convivencia para que no ocurriese lo mismo que en la primera.

='La casa de los gemelos 2' empieza el 7 de diciembre d 2025

Para calentar motores, los streamers hicieron un casting con más gente variopinta de redes sociales, pero no ha sido hasta el 30 de noviembre cuando han empezado a desvelar algunos de los nombres que participarán en el programa, que tendrá como premio 100.000 euros para el ganador y se prevé que termine en las Campanadas.

Más rostros televisivos

A Labrador se sumará Bea La Legionaria, una famosa concursante de 'Gran Hermano' que fue expulsada del reality en 2010 por intentar agredir a Melania, otra compañera. Además, Zona Gemelos también ha pescado en el universo televisivo a Aramís Fuster, la autodefinida "bruja" que en 2003 ya participó en un reality de convivencia: 'Hotel Glam'.