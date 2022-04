La cantante visita el programa de Bertín Osborne para repasar su trayectoria profesional y personal.

Mediaset España

'Mi casa es la tuya' y Bertín Osborne abren las puertas de su casa a Ainhoa Arteta. La cantante de género lírico regresa a la televisión tras los duros momentos de salud por los que estuvo en coma inducido durante seis días y que le obligó a tener que amputar partes de sus falanges. Una vez recuperada, la soprano viene más fuerte que nunca dispuesta a no callarse nada, hablando de otros temas como su vida amorosa, su trayectoria profesional como mujer y madre o, incluso, alguno tan duro como la violación que sufrió mientras vivía en Nueva York, hecho que la marcó profundamente durante toda su vida. "En Nueva York, al llegar, tuve un percance durísimo: me violaron. Tirada en el suelo y no reaccionaba", dice la artista en el avance del programa.

El programa también recibe las visitas de María del Monte, con la que cocina varios platos, así como de otras dos de sus amigas: Lucía Dominguín Bosé y La Terremoto de Alcorcón, dos de las estrellas con las que ha compartido momentos en la pequeña pantalla. Los cinco participaron en una comida en la que, por supuesto, no faltaron las anécdotas graciosas que compartían las invitadas, así como clases de canto con las copas de vino y muchos ratos de risa que hicieron de esa velada un gran paréntesis en la difícil vida que ha sufrido la intérprete.