Publicado: Miércoles 19 Noviembre 2025 10:03 (hace 3 horas)|
Serie relacionada
Anatomía de un instante
2025 - Act
España 1 temporada 4 capítulos
Drama
Titulares de Álvaro Morte
- "Es un trabajo que ha generado mucho vértigo. No solo a mí sino al resto de actores, porque había una responsabilidad importante"
- "No sé la gente verá a Suárez o no, pero con que no me vean a mí ya me lo tomo como un halago"
- "Todos teníamos que estar en una franja muy estrecha en términos de intensidad de interpretación porque si nos pasábamos corríamos el riesgo de ser ridículos o incluso cómicos, rozar el esperpento"
- "Hemos tenido enfrente a alguien como es Alberto Rodríguez, que es tan meticuloso y preciso que nos ha dejado un sitio que parece que funciona"
- "Era la primera vez en mi vida que yo entraba en el Congreso y estaba entusiasmado"
- "El maquillaje y vestuario se hacía en un hotel al lado del Congreso, íbamos andando, y la primera vez que entro, ya es como Suárez"
- "El Congreso lo tenían tuneado los de Arte para que pareciese el Congreso de 1981 y no el de 2025"
- "Era impresionante sentarte en el escaño en el que estuvo Suárez y viendo los tiros en el techo; fue muy emocionante"
- "El día del 23F yo estaba celebrando mi 6º aniversario porque justo nací ese día"
- "Estoy muy contento con la recepción de 'Dos tumbas' porque es un personaje que me ha gustado mucho rendir homenaje a una parte de Andalucía a través del acento"
- "Dentro de ser un acento tosco y más rudo, me apetecía hacer un homenaje"
- "El hecho de que haya funcionado es como si en cierto sentido ese homenaje hubiera llegado a más gente y me pone muy feliz"
- "En 'Berlín' hago una cosa muy pequeñita, unas secuencias en el último capítulo"
- "Me llamó Vancouver, que son familia, y cómo no iba a estar ahí"
- "Me lo he tomado como un regalo para los fans que siguen estando ahí día a día"
- "Fue muy divertido volver a ponerse las gafas, la chaqueta y volver a encarnar a El Profesor"