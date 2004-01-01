ENTREVISTA

Álvaro Morte: "Si nos pasábamos de intensidad, corríamos el riesgo de ser ridículos y rozar el esperpento"

El actor se convierte en Adolfo Suárez para recordar en 23F en 'Anatomía de un instante'.

"Es un trabajo que ha generado mucho vértigo. No solo a mí sino al resto de actores, porque había una responsabilidad importante"

"No sé la gente verá a Suárez o no, pero con que no me vean a mí ya me lo tomo como un halago"

"Todos teníamos que estar en una franja muy estrecha en términos de intensidad de interpretación porque si nos pasábamos corríamos el riesgo de ser ridículos o incluso cómicos, rozar el esperpento"

"Hemos tenido enfrente a alguien como es Alberto Rodríguez, que es tan meticuloso y preciso que nos ha dejado un sitio que parece que funciona"

"Era la primera vez en mi vida que yo entraba en el Congreso y estaba entusiasmado"

"El maquillaje y vestuario se hacía en un hotel al lado del Congreso, íbamos andando, y la primera vez que entro, ya es como Suárez"

"El Congreso lo tenían tuneado los de Arte para que pareciese el Congreso de 1981 y no el de 2025"

"Era impresionante sentarte en el escaño en el que estuvo Suárez y viendo los tiros en el techo; fue muy emocionante"

"El día del 23F yo estaba celebrando mi 6º aniversario porque justo nací ese día"

"Estoy muy contento con la recepción de 'Dos tumbas' porque es un personaje que me ha gustado mucho rendir homenaje a una parte de Andalucía a través del acento"

"Dentro de ser un acento tosco y más rudo, me apetecía hacer un homenaje"

"El hecho de que haya funcionado es como si en cierto sentido ese homenaje hubiera llegado a más gente y me pone muy feliz"

"En 'Berlín' hago una cosa muy pequeñita, unas secuencias en el último capítulo"

"Me llamó Vancouver, que son familia, y cómo no iba a estar ahí"

"Me lo he tomado como un regalo para los fans que siguen estando ahí día a día"

"Fue muy divertido volver a ponerse las gafas, la chaqueta y volver a encarnar a El Profesor"

