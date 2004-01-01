FormulaTV
ENTREVISTA

Álvaro Morte: "Si nos pasábamos de intensidad, corríamos el riesgo de ser ridículos y rozar el esperpento"

El actor se convierte en Adolfo Suárez para recordar en 23F en 'Anatomía de un instante'.

Sergio NavarroPublicado: Miércoles 19 Noviembre 2025 10:03 (hace 3 horas)

Anatomía de un instante

Anatomía de un instante

2025 - Act

España 1 temporada 4 capítulos

Drama

  • "Es un trabajo que ha generado mucho vértigo. No solo a mí sino al resto de actores, porque había una responsabilidad importante"
  • "No sé la gente verá a Suárez o no, pero con que no me vean a mí ya me lo tomo como un halago"
  • "Todos teníamos que estar en una franja muy estrecha en términos de intensidad de interpretación porque si nos pasábamos corríamos el riesgo de ser ridículos o incluso cómicos, rozar el esperpento"
  • "Hemos tenido enfrente a alguien como es Alberto Rodríguez, que es tan meticuloso y preciso que nos ha dejado un sitio que parece que funciona"
  • "Era la primera vez en mi vida que yo entraba en el Congreso y estaba entusiasmado"
  • "El maquillaje y vestuario se hacía en un hotel al lado del Congreso, íbamos andando, y la primera vez que entro, ya es como Suárez"
  • "El Congreso lo tenían tuneado los de Arte para que pareciese el Congreso de 1981 y no el de 2025"
  • "Era impresionante sentarte en el escaño en el que estuvo Suárez y viendo los tiros en el techo; fue muy emocionante"
  • "El día del 23F yo estaba celebrando mi 6º aniversario porque justo nací ese día"
  • "Estoy muy contento con la recepción de 'Dos tumbas' porque es un personaje que me ha gustado mucho rendir homenaje a una parte de Andalucía a través del acento"
  • "Dentro de ser un acento tosco y más rudo, me apetecía hacer un homenaje"
  • "El hecho de que haya funcionado es como si en cierto sentido ese homenaje hubiera llegado a más gente y me pone muy feliz"
  • "En 'Berlín' hago una cosa muy pequeñita, unas secuencias en el último capítulo"
  • "Me llamó Vancouver, que son familia, y cómo no iba a estar ahí"
  • "Me lo he tomado como un regalo para los fans que siguen estando ahí día a día"
  • "Fue muy divertido volver a ponerse las gafas, la chaqueta y volver a encarnar a El Profesor"

