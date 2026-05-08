Por Ainhoa Pino Gil |

Jesulín de Ubrique se ha pronunciado por primera vez sobre el nuevo rumbo público de su hija Julia Janeiro, conocida también como Juls Janeiro. El torero acudió este jueves a 'El hormiguero' junto a Leonor Lavado para hablar de su participación en 'Tu cara me suena' 13, pero la conversación terminó derivando hacia uno de los temas más comentados de los últimos días: el debut televisivo de su hija en 'La caja amarilla'.

Preguntado por Pablo Motos sobre la nueva etapa de Julia, Jesulín no esquivó la cuestión y se mostró tranquilo con la decisión de la joven. "Tiene su carácter, su temperamento, no sé qué va a conseguir, pero lo ha decidido así y encantado", afirmó el torero, dejando claro que respeta el paso que ha dado su hija.

Juls Janeiro cambia de etapa con 'La caja amarilla'

El comentario de Jesulín llega después de que se confirmara la participación de Juls Janeiro en 'La caja amarilla', el nuevo reality de Antena 3 producido por Atresmedia y Fremantle España. El formato, adaptación del programa noruego 'The Box', reúne a varios famosos que deberán enfrentarse a pruebas sin saber previamente qué reto les espera. El programa estará presentado por Manel Fuentes y entre sus concursantes figuran nombres como Norma Duval , Marta Pombo, Ana Guerra , Adrián Lastra y Edu Aguirre.

La noticia supone un giro en la trayectoria pública deAl cumplir la mayoría de edad, la hija de Jesulín y María José Campanario quiso proteger suy limitar la exposición de su vida privada, para ello incluso buscó mantener esta condiciónque finalmente le dio la razón. Sin embargo, ahora ha cambiado de opinión y en las últimas semanas ha iniciado una nueva etapa con su fichaje televisivo y su primera entrevista en ¡Hola!

En esa entrevista, la joven explicó que al cumplir 18 años no quiso convertirse en personaje público porque atravesaba un momento personal complicado. "Cuando cumplí 18 no quise ser personaje público porque estaba muy traumatizada, y en un mal momento personal. Ahora todo ha cambiado", aseguró, vinculando ese cambio a una mayor seguridad personal y a su deseo de tomar las riendas de su propia historia.

También en sus declaraciones para la revista, se sinceró sobre el acoso escolar que sufrió durante su infancia, la estrecha relación con sus progenitores y su ambición de consagrarse en el mundo del cine.

Jesulín de Ubrique en la tercera gala de 'Tu cara me suena 13'

De la discreción al primer reality

El fichaje por 'La caja amarilla' marca la primera gran exposición televisiva de Juls Janeiro. Hasta ahora, su presencia pública había estado más vinculada a las redes sociales y a su faceta como creadora de contenido, maquilladora y estilista, pero el nuevo concurso de Antena 3 la situará ante una audiencia masiva.

Durante su paso por 'El Hormiguero', Jesulín evitó valorar en exceso qué puede ocurrir en el concurso y prefirió dejar margen a su hija. Su respuesta fue breve, pero suficiente para dejar clara su posición: Julia ha tomado la decisión por sí misma y cuenta con el apoyo de su padre.

El salto televisivo de Juls coincide, además, con un momento de alta presencia mediática para Jesulín, que en los últimos años ha participado en varios concursos y formatos de entretenimiento. Tras pasar por espacios como 'El desafío' o 'MasterChef Celebrity' , el torero compite ahora en 'Tu cara me suena 13', mientras su hija inicia su propio camino en televisión con un formato de aventura, estrategia y convivencia.