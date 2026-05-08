Por Diego López |

A medida que pasan los años, las plataformas de streaming continúan encargando series cada vez más cortas, tanto en número de capítulos como en la duración de los mismos. Tanto es así que muchas series parecen ya una película (larga, y a veces ni eso) con un par de cortes en medio.

Es lo que han debido pensar en Cuatro, que este sábado estrena la primera temporada de la serie de Prime Video, 'Citadel'. Pero no lo hace como una serie más, sino como una película de cuatro horas dentro de su contenedor de cine de los sábados, 'El blockbuster'.

El estreno de la primera temporada de 'Citadel' en abierto coincide precisamente con la llegada de la segunda temporada de la serie a Prime Video, que se estrenó este pasado 6 de mayo. En cuanto a la primera temporada, cuenta con seis episodios que, en teoría suman oficialmente 252 minutos, aunque hay que retirar 5 minutos de créditos por capítulo y los avances del comienzo, por lo que en cuatro horas la cadena de Mediaset tiene tiempo suficiente para lanzar la serie completa junto a varias pausas publicitarias.

'Citadel', una de las series más caras y más polémicas de la TV

Lo cierto es que tras 'Citadel' no se esconde una serie cualquiera. El proyecto comenzó a fraguarse en Amazon a mediados de 2018, antes incluso de que la compañía adquiriese los estudios MGM. La idea de Amazon era crearque contase con versiones locales en todos los mercados.

Para ello fichó a los hermanos Russo, que venían del Universo Cinematográfico Marvel, y que montaron la productora AGBO trayéndose a varios directivos de su equipo en Disney. AGBO comenzó a trabajar en 'Citadel' con el equipo de guionistas liderado por Josh Appelbaum y André Nemec. Sin embargo, con el rodaje muy avanzado, los dos equipos se partieron por "diferencias creativas".

Stanley Tucci en el 1x01 de 'Citadel'

Los hermanos Russo contrataron entonces a otro equipo paralelo que montó una segunda versión de 'Citadel' a su gusto, y dejaron en manos de Amazon elegir cuál de las dos se emitiría. Tras varios estudios con grupos de espectadores, Amazon escogió la versión de los Russo que, posteriormente, contrataron a David Weill como showrunner. La serie, por su parte, tuvo que enfrentarse a multitud de regrabaciones.

¿El resultado? 300 millones de dólares de gasto en esta primera temporada, convirtiéndose en la segunda serie más cara de la historia en el momento de rodarse (la más cara, por cierto, es 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder', también de Prime Video).

Para reforzar su confianza pública en la serie, Amazon la renovó por una segunda temporada antes de estrenar la primera. Sin embargo, ni la crítica fue entusiasta con ella ni logró hacer el ruido que se preveía para una serie de estas características.

De la plétora de series internacionales que iban a producirse solo han visto la luz dos, la italiana 'Citadel: Diana' y la india 'Citadel: Honey Bunny'. Ambas han sido canceladas tras la emisión de su primera temporada.