'And Just Like That' ya promociona el regreso de Samantha al universo de 'Sexo en Nueva York'

HBO Max |

Se avecina uno de los momentos más esperados por los fieles de 'Sexo en Nueva York'. La carismática e icónica Samantha Jones regresa al universo creado por Michael Patrick King con un comentado cameo en 'And Just Like That...'. Su aparición tendrá lugar en el episodio final de la segunda temporada, que se titula "La última cena (2ª parte)" y se podrá ver el jueves 24 de agosto en HBO Max.

Como avanza esta promo del capítulo 2x11, Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) organiza una cena de despedida en su apartamento antes de mudarse a su nueva casa. Allí asistirán sus principales amistades y se generarán situaciones de cierta tensión al unir a personajes como Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Che Díaz (Sara Ramirez), entre otros. Aunque lo más sorprendente de este clip es el final, cuando Carrie recibe una llamada de su antigua amiga Samantha Jones.

Eso sí, no os creéis falsas expectativas. Samantha no se reunirá con Charlotte (Kristin Davis), Miranda y Carrie en esta entrega. Una de las condiciones de la actriz Kim Cattrall para aceptar este cameo era no coincidir con ninguna de sus compañeras ni con el creador, debido a su mala relación personal y profesional. De modo que su aparición se limitará a una llamada telefónica que ambas grabaron por separado. ¿Volveremos a ver a Samantha Jones en la posible tercera temporada de 'And Just Like That'? Solo el tiempo y los talonarios nos darán la respuesta.