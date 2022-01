El antiguo concursante de 'La isla de las tentaciones' quiere encontrar a la mujer de su vida, tener hijos y un perrito.

10Couples (TFX)

Tom Brusse se atreve con todo lo que le propongan y así lo ha demostrado en su paso por los diferentes realities en los que ha participado. Si en 'La isla de las tentaciones', conocimos a un Tom atrevido y que solo buscaba pasarlo bien sin tener en cuenta los sentimientos de Melyssa Pinto, su pareja de entonces, ahora parece que el marroquí quiere sentar la cabeza o, al menos, eso dice en el vídeo de presentación que ha presentado para un reality francés.

"Me llamo Tom, tengo 29 años, soy francés pero, sobre todo soy muy conocido en España; olé" aparece diciendo el actual colaborador de 'El debate de las tentaciones' en el vídeo de presentación mientras da palmas y hace un intento de capote. Brusse es uno de los participantes de '10 couples parfaits' ('10 parejas perfectas'), un reality francés de citas al que el joven se ha apuntado para que "la ciencia" le ayude a encontrar a "la mujer de su vida".

Eso sí, el exconcursante de 'Supervivientes' ha tenido que ser sincero consigo mismo y en su presentación se define como "un gran cachondo", aunque también destaca que lo que más le representa es ser un "seductor". Además, Brusse continúa: "Mi debilidad son las mujeres; no sé decir que no", aunque ahora, el deseo de Brusse es tomar distancia con los platós y construir un proyecto en común con una mujer: "Me gusta ser famoso pero ahora tengo ganas de construir mi vida, al margen de los focos, tener una mujer, hijos y un perrito", concluye el joven, ahora solo falta ver si él es capaz de cumplir su propia promesa.