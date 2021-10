Avance de 'El pacificador', el spin-off de "El Escuadrón Suicida" con John Cena

HBO Max atrae a la televisión a John Cena para volver a enfundarse el traje de 'El pacificador', que se estrena en enero.

HBO Max

Los fans de "El Escuadrón Suicida" no tendrán que esperar mucho para reencontrarse con su antiheroico universo. Como ya anunciaba la escena postcréditos de la cinta lanzada en agosto, el siguiente paso de la franquicia será 'El pacificador', el spin-off televisivo protagonizado por el personaje de John Cena. La nueva serie verá la luz a través de HBO Max, que ha aprovechado la presentación de su desembarco en Europa para compartir un primer avance.

'El pacificador' se adentrará en los orígenes de este personaje, tan serio y cómico al mismo tiempo, cuya explosiva y contradictoria personalidad dará pie a una mezcla de humor y acción. La combinación de géneros correrá a cargo del principal responsable de "El Escuadrón Suicida", James Gunn, que ha escrito los ocho episodios de la primera temporada y ha dirigido varios de ellos, incluyendo el primero, que se estrenará en enero de 2022.

Así pues, este esfuerzo original de HBO Max será uno de los títulos con los que la plataforma tratará de atraer a nuevos clientes tras su llegada a Europa. Otras producciones potentes que llegarán próximamente son 'And Just Like That...' o 'La casa del dragón', que se está rodando en estos momentos de cara a debutar en 2022.