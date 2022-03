"Ay, mamá", de Rigoberta Bandini, se convierte en el himno de las Fallas 2022

Las populares fiestas valencianas se rinden ante la canción del Benidorm Fest 2022, que ya puede escucharse en múltiples pasacalles y orquestas.

Tras dos cancelaciones durante la crisis del coronavirus, Valencia vuelve a celebrar con cierta normalidad las tradicionales fallas en el mes de marzo, del día 15 al 19. Por fin, los valencianos han podido salir a la calle de nuevo para disfrutar de las populares mascletàs, la ofrenda y la mejor fiesta, que tanto han echado de menos durante los últimos tiempos. Pero este año, las Fallas 2022 tiene cierto sabor eurovisivo. Y no estamos hablando de los monumentos.

El éxito del Benidorm Fest no ha pasado inadvertido para las bandas, orquestas y discomóviles que invaden la tierra de las flores, de la luz y del amor. "Ay, mamá", de Rigoberta Bandini, no solo es un himno feminista, también se ha convertido en el himno de las Fallas 2022. Un tema que no llegó a representar a España en el Festival de Eurovisión 2022, pero que bailan y corean todos aquellos que se han desplazado hasta Valencia para vivir esta fiesta.

Tal y como puede verse en este vídeo grabado en la Falla Els Generals, ubicada en la calle General Llorens, Valencia se viene arriba con este canción y su "ma-ma-ma-ma-ma...". La charanga responsable de esta versión es La Paxanka, con arreglo musical de Cristian Hervás. Un emocionante momento festivo que no deja de repetirse en numerosos rincones de la Comunidad Valenciana, llenando las calles de humanidad y belleza.