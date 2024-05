Belén Esteban estalla tras recordar la hiriente carta de María José Campanario en 'Ni que fuéramos'

Canal Quickie |

Con motivo del cumpleaños de María José Campanario, 'Y ahora, Sonsoles' conseguía hablar con la mujer de Jesulín de Ubrique. Las declaraciones de la Campanario se han repasado en 'Ni que fuéramos Shhh' y Belén Esteban ha reaccionado a sus palabras. En un primer momento, ella se mantenía firme y no entraba al trapo, pero finalmente se ha calentado al recordar la polémica e hiriente carta que le escribió María José Campanario en 2021.

"Llevo trece años recuperada, ni una recaída, yo por lo menos no he ido a un juzgado", respondía Belén Esteban. "Vamos a dejarlo aquí, que seas feliz… Pero no me toques los cojones. Esta carta la escribiste tú (…) Yo si hago esta carta, a mí me crucifican", saltaba la colaboradora de 'Ni que fuéramos'. "Yo ahora me he calentado, no lo tendría que haber hecho, me lo ha dicho mi marido, lo siento porque este tema me hierve", añadía Esteban.

Cuando los espectadores creían que la reacción de Belén Esteban había acabado, la ex de 'Sálvame' estuvo a punto de poner un audio que le mandó a Jesulín de Ubrique, pero Patiño le hacía recapacitar. Finalmente, y muy dolida por todo lo que esa carta le había removido, Belén Esteban pedía llorando que su madre no derramase ni una sola lágrima por lo ocurrido.