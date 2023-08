Mediaset España |

Los esfuerzos de Mediaset España por intentar dejar atrás su crisis de audiencias no están cosechando los resultados esperados. Ni sus últimos estrenos han logrando los datos esperados ni las promos de sus nuevos contenidos están siendo bien recibidas por la audiencia. Ese es el caso de la bochornosa promoción de 'El musical de tu vida', una de sus grandes apuestas para el prime time de Telecinco.

La adaptación española del formato belga 'The Musical of your Life', producida por Globomedia (The Mediapro Studio), combina el talk show con la superproducción clásica del género musical. Cada semana, el programa rendirá homenaje a un rostros famoso, a través de una entrevista que estará acompañada por números musicales sorpresa sobre momentos clave de su vida.

Para promocionar este espacio, Carlos Sobera se ha convertido en el protagonista de un musical con el lema "Pase lo que pase, aquí la estrella eres tú", acompañado por bailarines y las características clásicas de los shows de Broadway. Pero el resultado ha estado a la altura de lo esperado y ha recibido un aluvión de críticas en redes sociales por su pobre factura y la falta de ingenio, considerándolo un auténtico despropósito. ¿Conseguirá reflotar el prime time de Telecinco?