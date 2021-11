Daniela Santiago: "Contrata a la actriz, no por el hecho de ser trans y querer ir de moderno"

Entrevistamos a Daniela Santiago, quien asegura que de la serie 'Veneno' se va a seguir hablando mucho tiempo.

Sergio Navarro

Daniela Santiago todavía está saboreando el éxito de 'Veneno'. La serie se sigue viendo, continúa llegando a rincones donde no había visto la luz hasta el momento y consigue así que cada vez se visibilice más al colectivo y se entiendan muchas cosas. Desde el boom de esta ficción, no ha dejado de trabajar: ha participado en dos capítulos de 'ByAnaMilán' y no deja de rodar cortos y películas, siendo la más destacada la de "Madres paralelas" de Pedro Almodóvar. Hablamos con la actriz para que nos cuente cómo está cambiando el panorama dentro del mundo audiovisual con las personas LGTBI, concretamente con las intérpretes trans: "Me gusta que haya variedad, porque ahí es donde está el buen gusto".

Titulares de Daniela Santiago