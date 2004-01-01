'Drag Race España 5': Laca Udilla, Nix, Satín Greco o Margarita Kalifata: ¿Quién se llevará la corona?

Almudena M. Lizana / Sergio Navarro |

Ya sabemos quiénes son las cuatro finalistas de la quinta edición de 'Drag Race España': Laca Udilla, Nix, Satín Greco y Margarita Kalifata se disputarán la corona en la gran final de la temporada. Pero antes de llegar a esto, vamos a comentar todo lo ocurrido en el noveno capítulo, que ha sido la la semifinal.

Las reinas de la edición se han tenido que enfrentar al reto del Make Over contando con unas invitadas muy especiales. Nix, Laca Udilla y Margarita recibieron a sus madres; Satín a una amiga muy especial; y Dafne Mugler a su hermana. Por parejas, tenían que hacer una pasarela que hablase las fiestas de su pueblo, con reinas y madrinas, sin olvidarse de poner una banda. Fue una entrega muy emotiva donde hablaron de relaciones entre ellas y sobre todo el amor que se tienen.

Laca Udilla y Laco Llares ganaron con la Virgen de los Desamparados y una fallera con cuyos looks e historia emocionaron al jurado. También quedó en el top Nix y Sunix, divertidísimas como una majorette y una alicantina; Satín Greco y Raso Greco se convirtieron en chulapas y fueron salvadas mientras que Margarita Kalifata (junto a Clavellina Kalifata) y Dafne Mugler (que desfiló con Perséfone Mugler) fueron a lipsync. Con el tema "Quédate conmigo" de Pastora Soler, presente en plato como jurado invitada, fue la bailarina de la temporada la que acabó abandonando el taller.