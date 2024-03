UER |

En el Festival de Eurovisión 2024, Armenia va a ser uno de los países que aporte el toque folclórico al certamen. Elegidos de forma interna, el dúo llamado Ladaniva cantará 'Jako', un revamp del tema homónimo de su último álbum, que se publicó en septiembre de 2023. El grupo está formado por la vocalista armenia Jaklin Baghdasaryan y el multiinstrumentista francés Louis Thomas y son los encargados de tomar el relevo de Brunette y su 'Future Lover', que consiguió un 14º puesto en la gran final del concurso europeo.

En esta ocasión, Armenia participa en la segunda semifinal de Eurovisión 2024, enfrentándose a países como Austria, Países Bajos o Dinamarca, entre otros. Una de las curiosidades del tema es que 'Jako' está íntegramente en armenio, cosa que no ocurría desde 2018 con Sevak Khanagyan y su 'Qami', candidatura con la que Armenia no se clasificó para la gran final. Sin embargo, señalar que 'Jako', el tema de Ladaniva para Malmö, no tiene demasiada letra, más concretamente unos doce versos, donde se habla de libertad, de no quedarse callada y de no tener miedo al qué dirán. ¿Conseguirá la pareja musical Ladaniva pasar a la gran final del 11 de mayo de 2024 en Suecia?