'Eurovisión Diaries': Analizamos los temas de Suiza, Dinamarca, Estonia, Portugal e Italia de Eurovisión 2021

En esta entrega opinamos sobre la sensación eurofan que se ha generado con la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Dani Valero / Héctor Alabadí

Con el Festival de Eurovisión 2021 a la vuelta de la esquina, nos ponemos al día analizando las candidaturas de cinco nuevos países: Dinamarca, Estonia, Portugal e Italia, que han decidido contar con un representante diferente al que seleccionaron para el cancelado Eurovisión 2020, y Suiza, quién se ha convertido en la gran estrella de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Tras la victoria de Emilie de Forest en 2013, Dinamarca no ha conseguido grandes resultados en el concurso musical. Tras 24 años, participarán con una canción en danés de la mano del dúo Fyr & Flamme con "Øve Os På Hinanden". Por otro lado, Estonia intentará conseguir un buen puesto con "The Lucky One" de Uku Suviste,. Hablando de primeras veces, The Black Mamba representará a Portugal con una canción íntegramente en inglés por primera vez en la historia. Sin duda, "Love is on my side" ya ha pasado a la historia del certamen europeo.

También analizamos dos de las grandes favoritas para conseguir el micrófono de cristal. Italia con su "Zitti e buoni" de Månekin "tiene todos los ingredientes que pueden funcionar bien" y sorprender como lo hicieron en el Festival de San Remo. Mientras que Suiza vuelve a confiar en Gjon's Tears para ir a por la victoria. La canción "Tout l'Univers" se ha hecho popular en España al convertirse en banda sonora de la docuserie sobre Rocío Carrasco, llegando incluso a visitar el programa cantarla en directo.