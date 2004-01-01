'Ex. La vida después' avanza la lista completa de invitados y temas a tratar con Ana Milán

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Ana Milán vuelve a Mediaset España el miércoles 18 de marzo para ponerse al frente de 'Ex. La vida después', un espacio en Cuatro centrado en analizar esos momentos decisivos que transforman la vida de sus invitados, siendo la continuación del famoso 'Chester' de Risto Mejide.

El programa indaga en cómo ciertas experiencias marcan un antes y un después, y en la manera en que sus protagonistas reconstruyen su camino tras ese punto de inflexión. El estreno cuenta con Rosalía y Tamara Falcó como primeras invitadas, quienes dialogan sobre su acercamiento a la fe y su impacto personal.

En esta entrega inicial, ambas comparten vivencias íntimas relacionadas con la espiritualidad. Rosalía explica que comenzó a rezar hace unos cinco años, mientras que Tamara relata por primera vez el episodio que considera un "milagro", el cual la llevó a reconciliarse con su marido tras una ruptura provocada por una infidelidad.

El programa, producido por Vodevil, propone conversaciones pausadas y cercanas, donde prima la escucha y la emoción. En esta primera temporada de 'Ex. La vida después', charlarán con Ana Milán muchos famosos. Juan José Ballesta, Juan y Medio y la artista Jeannette analizarán cómo ha sido su trayectoria tras haber sido niños prodigio.

Por otro lado, Montoya, Jorge Berrocal, Carlos Maldonado, Susana Molina y Naiara conversarán sobre su experiencia después de pasar por el fenómeno de los realities. Asimismo, Toñi Moreno, Ada Colau, Jaime de los Santos y Blas Cantó relatarán cómo ha cambiado su vida tras hacer pública su orientación sexual.

El espacio también pondrá el foco en las historias de superación tras las adicciones, con testimonios de Rafa Sánchez (La Unión), Andrea Levy, Pablo Ojeda y David Seijas. Además, se abordará el impacto de la controversia mediática en la vida personal con las intervenciones de Andy, la influencer Roro y el comunicador Pedro Ruiz.