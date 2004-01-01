Isa Pantoja: "Parezco la mandona y la voz cantante en 'Decomasters', pero luego Asraf hace lo que quiere"

Publicado: Lunes 2 Febrero 2026 11:20 (hace 6 horas)|
Titulares de Isa P y Gemeliers
- Isa P: "A Asraf y a mí nos llamaron a la vez, fue una propuesta directamente para los dos juntos"
- I.P.: "No había estado nunca en TVE, es mi primer concurso aquí y me hacía mucha ilusión"
- I.P.: "Asraf ha decorado cosas de casa y es manitas, pero para mí es un hobby y esto ha sido un reto"
- I.P.: "Todo el mundo dice que soy una mandona y tengo la voz cantante"
- I.P.: "He querido tirar la toalla porque soy muy quejica, pero al final lo hago"
- I.P.: "Hemos tenido piques pero se han quedado ahí, no de 'no te voy a volver a hablar más'"
- I.P.: "Al final es un concurso y hemos ido a pasarlo bien"
- Jesús Oviedo: "Nos llamaron a la vez, somos un pack, estamos de oferta"
- J.O.: "No es lo mismo decorar que cambiar un suelo o muchas cosas técnicas que es más mano de obra"
- J.O.: "Asraf solo le hace caso a su cari"
- J.O.: "Todos somos muy líderes y a veces cuesta ponerse de acuerdo"
- J.O.: "Nosotros somos muy obedientes y nos hemos adatado mucho a lo que pedía el jurado"
- J.O.: "Nos ha venido bien para aprender escuchar y no enfrentarnos al jurado"
- Dani Oviedo: "Siempre he sido yo más manitas, pero mi hermano tiene muy buen gusto"
- D.O.: "En mi opinión, Isa es la tiene la última palabra pero el mandón es Asraf"
- D.O.: "De los dos, yo perdía antes los nervios"
- D.O.: "No he perdido los papeles, pero mi hermano sí que me decía: céntrate porque te estás yendo"
- D.O.: "Eduardo Navarrete y Antonia Dell'Atte son quienes más de han enfrentado al jurado"
- D.O.: "Ha habido programas muy duros, con mucha tensión y presión y a veces te lo llevas a casa"