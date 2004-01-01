FormulaTV
Jedet: "Volvería a 'Hasta el fin del mundo' si me doblasen el caché"

Hablamos con Andrea Compton y Jedet sobre su paso por 'Hasta el fin del mundo', una aventura muy dura que les ha llevado al límite y una ellas ha estado a punto de abandonar.

Julia Almazán Publicado: Miércoles 26 Noviembre 2025 13:16 (hace 3 horas)

Titulares de Andrea Compton y Jedet

  • Andrea Compton: "A veces está bien pausarte un poco y darte tiempo para reiniciarte, para mí eso ha sido importante"
  • Jedet: "Somos capaces de, ante cualquier adversidad, superarla, enfrentarla y afrontarla, somos chicas increíbles"
  • A.C.: "Jedet no tiene percepción del tiempo, había que engañarla para que llegase antes"
  • A.C.: "Yo volvería cien por cien, me haría todos los recorridos de todos los países y si no fuera con Jeded, lo haría con Inés Hernand"
  • J.: "Iría también con Rocío Carrasco"
  • A.C.: "Para mí ha sido más duro el inicio, luego a los 20 días te acostumbras"
  • J. : "Yo he tenido varios momentos de decir me voy"
  • A.C: "Si me ofrecen ir con una persona desconocida sería un no cien por cien"
  • A.C.: "No tardé ni dos minutos en decir que sí"
  • J. : "Rocío Martín Berrocal me escogió como pareja, pero ella no pudo venir por algo personal y laboral"
  • A.C.: "Ha habido ausencia de alimentación, eso ha sido lo peor"
  • A.C: "El otro día Herrejón y yo quedamos y le dije: '¿Por qué no subimos una foto?'"
  • A.C: "Cada cosa que leía me parecía una locura mayor, y había cosas que eran muy feas"

