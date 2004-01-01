Jedet: "Volvería a 'Hasta el fin del mundo' si me doblasen el caché"

Publicado: Miércoles 26 Noviembre 2025 13:16 (hace 3 horas)|
Programa relacionado
Hasta el fin del mundo
España
Realities Entretenimiento
Titulares de Andrea Compton y Jedet
- Andrea Compton: "A veces está bien pausarte un poco y darte tiempo para reiniciarte, para mí eso ha sido importante"
- Jedet: "Somos capaces de, ante cualquier adversidad, superarla, enfrentarla y afrontarla, somos chicas increíbles"
- A.C.: "Jedet no tiene percepción del tiempo, había que engañarla para que llegase antes"
- A.C.: "Yo volvería cien por cien, me haría todos los recorridos de todos los países y si no fuera con Jeded, lo haría con Inés Hernand"
- J.: "Iría también con Rocío Carrasco"
- A.C.: "Para mí ha sido más duro el inicio, luego a los 20 días te acostumbras"
- J. : "Yo he tenido varios momentos de decir me voy"
- A.C: "Si me ofrecen ir con una persona desconocida sería un no cien por cien"
- A.C.: "No tardé ni dos minutos en decir que sí"
- J. : "Rocío Martín Berrocal me escogió como pareja, pero ella no pudo venir por algo personal y laboral"
- A.C.: "Ha habido ausencia de alimentación, eso ha sido lo peor"
- A.C: "El otro día Herrejón y yo quedamos y le dije: '¿Por qué no subimos una foto?'"
- A.C: "Cada cosa que leía me parecía una locura mayor, y había cosas que eran muy feas"