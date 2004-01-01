FormulaTV
ENTREVISTA

Jorge Javier: "Los concursantes de 'GH 20' se enfrentan a algo desconocido y eso lo va a notar el espectador"

Hablamos con el presentador sobre la vigésima edición del reality de convivencia y sobre el balance que hace de 'Supervivientes All Stars 2025'.

Fernando S. PalenzuelaPublicado: Jueves 6 Noviembre 2025 13:19 (hace 9 horas)

Titulares de Jorge Javier Vázquez

  • "Empezar un programa y no saber si por el temporal vas a poder hacer juegos es complicado"
  • "No ha habido nadie que se quisiera ir, todos se han entregado"
  • "Ver a gente tan entregada, es fundamental para 'Supervivientes All Stars'"
  • "Adara Molinero me encanta, tiene una carrera televisiva que me gusta muchísimo, es un clásico de los realities"
  • "El momento de Adara enamorándose de Gianmarco es brutal, está en la mente de todos los que seguimos realities"
  • "A veces se nos olvida lo que nos dan los personajes en esta continua voracidad en la que nos cansamos rápido"
  • "Me han dicho que me tengo que aprender todo mucho para presentar desde la casa de 'Gran Hermano'"
  • "Los concursantes se van a enfrentar a algo desconocido y eso lo va a notar el espectador"
  • "Confío mucho en Zeppelin y estoy convencido de que han hecho una casa muy acorde con lo que buscamos en esta edición, que es sorprender y seguir atrapando al personal"
  • "Es fundamental que haya un resumen diario de 'Gran hermano' para seguir las tramas de lo que está sucediendo"
  • "Si no hay gala de los martes, hay mucho tiempo entre un domingo y un jueves para lo que haya podido suceder"
  • "Cuando haces un reality, estás dentro de una maquinaria muy grande, no vivo enfrentarme a Pablo Motos y David Broncano como algo personal"
