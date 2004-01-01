FormulaTV
Conectar
Última hora Maribel Vilaplana ya tiene fecha para declarar ante el juzgado de la DANA

ENTREVISTA

La Escándalo ('Drag Race España 5'): "Creo que he sido víctima de decisiones mal tomadas"

La reina de la quinta edición dice que gastó 100.000 euros para participar, pero considera que "es una inversión en tu carrera".

0

Almudena M. Lizana / Sergio NavarroPublicado: Jueves 23 Octubre 2025 15:35 (hace 6 minutos)

Programa relacionado

Drag Race España

Drag Race España

Drag Race España

2021 - Act

España

Talent

7,7

Popularidad: #48 de 2.162

  • 5

  • 1

Titulares de La Escándalo

  • "Vi el episodio con Eva. Tenía un poco de miedo, pero luego me reí mucho"
  • "Fue una expulsión súper camp, más camp de lo que fue mi vestido"
  • "Tengo un concepto guay del camp, pero el look del higo sí que tenía mucho sentido"
  • "Hace falta más gente rural en televisión, que sepa lo que es sentarse bajo una higuera y comerse un higo"
  • "Viendo temporadas anteriores, yo decía: Si entro en una quier

Vídeo premium

Este contenido es por ahora exclusivo para nuestros suscriptores.

Suscríbete a FormulaTV

Queremos seguir haciendo contenido de calidad, y sólo podemos con tu ayuda. Desde 2,49€ al mes, suscríbete y accede antes a todo el contenido, sin publicidad y con muchas más ventajas.

Ya estoy suscrito
Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Famosos relacionados

Top Series

Listas