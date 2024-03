El lado oscuro de 'Star Wars' despierta en el primer tráiler de 'The Acolyte'

Star Wars |

'Star Wars' todavía tiene ases bajo la manga. De la misma manera que 'Andor' supuso un respiro de la subfranquicia surgida de 'The Mandalorian', 'The Acolyte' buscará abrirse su propio camino entre los engranajes de la saga galáctica. Su misión será facilitada por una ambientación realmente inusual, la de la Alta República, cada vez más explorada en cómics y novelas, pero que todavía no ha sido recorrida en la pequeña y la gran pantalla.

Por tanto, el primer tráiler de 'The Acolyte' nos sirve de presentación para esta influyente era. En concreto, el avance lanzado el martes 19 de marzo muestra la fase fina de la Alta República, la cual se ubicaría unos cien años antes de los eventos de la trilogía original. En ese momento, un maestro Jedi interpretado por Lee Jung-jae ('El juego del calamar') se ve obligado a enfrentarse con una guerrera de su pasado, a la que da vida Amandla Stenberg. Ambos personajes indagarán en un emergente lado oscuro que amenazará el poderoso estatus de la Orden Jedi.

La encargada de moldear el proyecto ha sido la productora ejecutiva y guionista Leslye Headland ('Muñeca rusa'), cuya labor verá la luz el 4 de junio en Disney+ (y el 5 de junio en España por la diferencia horaria) con sus dos primeros episodios.