ENTREVISTA

Luis Tosar: "'Salvador' no es un panfleto, habla del odio con un discurso muy poco maniqueo"

El actor y Claudia Salas ahondan en las cuestiones que aborda la nueva serie de Netflix.

Titulares de Luis Tosar "Salvador es un padre progre que piensa que la educación ya está hecha y se duerme en los laureles"

"El efecto reactivo del joven y el adolescente contra la generación anterior siempre está"

"Salvador no ha sabido gestionar su éxito profesional y se convierte en un adicto"

"Su hija se ha convertido en algo que no tiene nada que ver con lo él creía que había construido"

"'Salvador' habla del odio con un discurso muy poco maniqueo"

"La serie no es un panfleto, da herramientas para entrar al debate y la reflexión"

"El gran acierto de la serie es abrir el campo de mira"

"Si no puedes entender al otro, nunca va a haber comunicación"

"El que quiera tergiversar siempre lo va a hacer"

"Ha habido momentos de un odio muy visceral hacia nuestra profesión"

"Siempre invito al diálogo y me encanta que me puedan rebatir"

"La energía primaria de 'Salvador' parte del diálogo"

"Hay algo placentero en el viaje de los proyectos especialmente controvertidos en lo moral" Titulares de Claudia Salas "Julia es la representación de la generación joven que ha estado perdida y vulnerable"

"Julia es la esperanza de que a pesar de pasar por lugares difíciles se puede salir"

"Hay gente que ya tiene una decisión tomada sobre 'Salvador' antes de verla"

"La serie critica la manipulación y cómo se convierte en verdad la información falsa"

"Hay una estética nazi, pero la serie aborda las consecuencias"

"Deseamos que la gente se replantee qué puede hacer mejor y que mire al otro sin egoísmo"

"Entre nosotros también hemos dialogado mucho y queremos que pase lo mismo con el espectador"

