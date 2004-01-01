FormulaTV
ENTREVISTA

Luis Tosar: "'Salvador' no es un panfleto, habla del odio con un discurso muy poco maniqueo"

El actor y Claudia Salas ahondan en las cuestiones que aborda la nueva serie de Netflix.

6.763

Alejandro RoderaPublicado: Viernes 6 Febrero 2026 09:59 (hace 4 horas)

Serie relacionada

Salvador

Salvador

2026 - Act

España 1 temporada 8 capítulos

Drama

Titulares de Luis Tosar

  • "Salvador es un padre progre que piensa que la educación ya está hecha y se duerme en los laureles"
  • "El efecto reactivo del joven y el adolescente contra la generación anterior siempre está"
  • "Salvador no ha sabido gestionar su éxito profesional y se convierte en un adicto"
  • "Su hija se ha convertido en algo que no tiene nada que ver con lo él creía que había construido"
  • "'Salvador' habla del odio con un discurso muy poco maniqueo"
  • "La serie no es un panfleto, da herramientas para entrar al debate y la reflexión"
  • "El gran acierto de la serie es abrir el campo de mira"
  • "Si no puedes entender al otro, nunca va a haber comunicación"
  • "El que quiera tergiversar siempre lo va a hacer"
  • "Ha habido momentos de un odio muy visceral hacia nuestra profesión"
  • "Siempre invito al diálogo y me encanta que me puedan rebatir"
  • "La energía primaria de 'Salvador' parte del diálogo"
  • "Hay algo placentero en el viaje de los proyectos especialmente controvertidos en lo moral"

Titulares de Claudia Salas

  • "Julia es la representación de la generación joven que ha estado perdida y vulnerable"
  • "Julia es la esperanza de que a pesar de pasar por lugares difíciles se puede salir"
  • "Hay gente que ya tiene una decisión tomada sobre 'Salvador' antes de verla"
  • "La serie critica la manipulación y cómo se convierte en verdad la información falsa"
  • "Hay una estética nazi, pero la serie aborda las consecuencias"
  • "Deseamos que la gente se replantee qué puede hacer mejor y que mire al otro sin egoísmo"
  • "Entre nosotros también hemos dialogado mucho y queremos que pase lo mismo con el espectador"

