Luis Tosar: "'Salvador' no es un panfleto, habla del odio con un discurso muy poco maniqueo"

Serie relacionada
Salvador
2026 - Act
España 1 temporada 8 capítulos
Drama
Titulares de Luis Tosar
- "Salvador es un padre progre que piensa que la educación ya está hecha y se duerme en los laureles"
- "El efecto reactivo del joven y el adolescente contra la generación anterior siempre está"
- "Salvador no ha sabido gestionar su éxito profesional y se convierte en un adicto"
- "Su hija se ha convertido en algo que no tiene nada que ver con lo él creía que había construido"
- "'Salvador' habla del odio con un discurso muy poco maniqueo"
- "La serie no es un panfleto, da herramientas para entrar al debate y la reflexión"
- "El gran acierto de la serie es abrir el campo de mira"
- "Si no puedes entender al otro, nunca va a haber comunicación"
- "El que quiera tergiversar siempre lo va a hacer"
- "Ha habido momentos de un odio muy visceral hacia nuestra profesión"
- "Siempre invito al diálogo y me encanta que me puedan rebatir"
- "La energía primaria de 'Salvador' parte del diálogo"
- "Hay algo placentero en el viaje de los proyectos especialmente controvertidos en lo moral"
Titulares de Claudia Salas
- "Julia es la representación de la generación joven que ha estado perdida y vulnerable"
- "Julia es la esperanza de que a pesar de pasar por lugares difíciles se puede salir"
- "Hay gente que ya tiene una decisión tomada sobre 'Salvador' antes de verla"
- "La serie critica la manipulación y cómo se convierte en verdad la información falsa"
- "Hay una estética nazi, pero la serie aborda las consecuencias"
- "Deseamos que la gente se replantee qué puede hacer mejor y que mire al otro sin egoísmo"
- "Entre nosotros también hemos dialogado mucho y queremos que pase lo mismo con el espectador"