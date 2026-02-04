'Monarch: El legado de los monstruos' presenta al Titán X en el tráiler de la segunda temporada

Apple TV |

Las criaturas del MonsterVerse camparán a sus anchas en la segunda temporada de 'Monarch: El legado de los monstruos', que estará disponible el viernes 27 de febrero. Desde día se acabará la espera, ya que se podrá ver el primero de los diez nuevos capítulos, que se irán desplegando hasta que la entrega se despida el 1 de mayo.

En el marco del Apple TV Press Day, celebrado el 3 de febrero, la plataforma de streaming ha compartido el tráiler completo de esta tanda de 'Monarch' que, además de recuperar a dos iconos tan emblemáticos como Kong y Godzilla, le dará especial importancia al Titán X, un enigmático ser que suscitará muchas dudas entre los protagonistas. Y es que no se trata de un monstruo cualquiera, ya que tiene el potencial de provocar colosales cataclismos allá por donde pase.

Por tanto, el Titán X estará en el epicentro de las inquietudes de los personajes principales, que tendrán que lidiar con una fuerza ancestral que ha emergido desde las profundidades de la Tierra. Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett y Anders Holm lideran el elenco de la producción de Legendary Television que tiene a Chris Black como showrunner.