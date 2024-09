Los motivos por los que Terelu Campos rechazó estar en 'Ni que fuéramos Shhh'

Fabricantes Studio |

Desde que 'Sálvame' echara el cierre en Mediaset España en junio de 2023, muchos fueron los rostros que continuaron su andadura televisiva en 'Ni que fuéramos Shhh' en el Canal Quickie y en Ten un año después. Sin embargo, algunas caras como Terelu Campos no se sumaron al nuevo proyecto que tenía entre manos Fabricantes Studio, y más de tres meses después desde que el formato se estrenara, ya conocemos por qué no fichó por él.

Kiko Hernández tomaba la palabra este martes para contar algo que "no sabía absolutamente nadie": "Terelu Campos mantiene conversaciones con la cúpula de 'Ni que fuéramos Shhh' para participar en el programa. Ella en aquel momento estaba trabajando en 'Mañaneros' y no está muy a gusto, porque las cosas habían cambiado en la cúpula de Radiotelevisión Española. Solo le quedaban dos opciones: una, Mediaset España, que le pillaba lejos porque estaba vetada; y la otra participar en 'Ni que fuéramos'", comenzaba explicando el colaborador.

"Un día recibe una llamada de la cúpula, y les dice: 'Ahora no te puedo atender ni te puedo dar una respuesta, porque mañana sale algo muy gordo, y de ahí depende mi futuro profesional. Dependiendo de eso, pueden sonar teléfonos. Necesito tiempo para tomar la decisión'. Lo que iba a salir era el embarazo de su hija Alejandra Rubio junto a Carlo Costanzia. Esto lo cambia todo, porque a raíz de la portada levantan el veto a Terelu Campos y empieza a sonar el teléfono de la cadena de enfrente. Ahí se acaba su proyecto en 'Ni que fuéramos Shhh'", contaba Hernández.

Después de la intervención del colaborador, Lydia Lozano ofreció más detalles del fichaje frustrado de Terelu Campos por 'Ni que fuéramos Shhh': "Ella me dijo delante del director de 'Mañaneros', '¿tú recuerdas cómo me fui yo de 'Sálvame'? Yo me fui como presentadora'. Yo esto se lo comento a la cúpula y me dicen que 'eso se podría haber arreglado si se hubiera hablado, y podríamos haber hecho como en 'Sálvame', lunes Patiño, martes tú...' Es decir, haber rotado. Pero a ella no le interesaba". Unas palabras que también suscribía finalmente Hernández: "Ella lo único que pidió es ser presentadora".