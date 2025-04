Por Fernando S. Palenzuela |

Todos los fans de La Oreja de Van Gogh tienen marcada a fuego la fecha del 14 de octubre como uno de los momentos más tristes, y es que. Después de meses de silencio por parte de la cantante, en los que también ha estado componiendo música para su primer disco en solitario,

La canción, lanzada el 11 de abril en todas las plataformas musicales, fue interpretada en primicia en 'La revuelta'. Allí, Leire Martínez confesó que en un principio no quería escribir sobre su relación con el grupo, pero que siempre terminaba por aflorar cómo se sentía: "Dije: '¿por qué no voy a validar esta emoción y a darle lugar?'. Menos mal que lo solté todo porque a partir de ahí pude hablar de cómo huelen las nubes".

Leire Martínez acude a 'La revuelta' para presentar 'Mi nombre'

La exvocalista del mítico grupo aseguraba que 'Mi nombre' nació como un ejercicio terapéutico, pero que sonaba tan bien que decidió incluirla en el disco. "La idea de que esta fuera la carta de presentación también tenía que ver con que daba igual lo que yo presentara ahora, sabía que iba a pasar porque todo el mundo me preguntara de lo mismo", aclaraba, por lo que decidió que el primer single fuera la canción que hablaba de lo mismo de lo que iba a salir en los medios. Y así ha sido, pues en los últimos días no han dejado de publicarse entrevistas por la promoción del sencillo en donde era preguntada por su salida de La Oreja de Van Gogh. "A partir de este momento, y pongo a Dios por testigo, yo cierro este capítulo aquí. Me he ganado hablar de música".

Los dardos a La Oreja de Van Gogh

Leire Martínez no ha negado en ningún momento que 'Mi nombre' trate de su relación con La Oreja de Van Gogh, por lo que era de esperar que la letra de la canción incluyera varias pullas a sus cuatro excompañeros. Pero antes de hacerlas públicas con su actuación en 'La revuelta', la cantante acudió con una corbata que replicaba 'La noche estrellada' de Vincent Van Gogh, en clara alusión al grupo.

La letra de 'Mi nombre' está plagada de dardos a la banda, pero hay un verso que llama especialmente la atención: "Siempre serás bienvenido a este lugar". Se trata de una referencia a 'El último vals', su primera canción con La Oreja de Van Gogh. Otra de las más llamativas dice "nunca fui tuya, búscate a alguien que me sustituya. Ya lo hiciste una vez", una referencia a que ya tuvieron que buscar en el pasado una vocalista para el grupo tras la marcha de Amaia Montero.

A este respecto, Leire Martínez se mostró abierta a trabajar con ella en un futuro: "Si me estás viendo, que te quiero mucho. Y que si quieres, nos cantamos lo que quieras, cuando quieras". Incluso llegó a bromear con David Broncano con que si ocurría eso se irían a presentarlo a 'El hormiguero'.

El resto de la letra no deja en mejor lugar al grupo, pues les dedica versos como "eres el miedo vestido tras cada canción", "ya no podrás esconder más dos caras y un nombre" o "dónde firmo para que te cobren las mentiras que también escondes, pero que te volverán gritando mi nombre". Broncano se lo hacía saber, pues expresaba que "esa canción es un apuñalamiento". "A ver, sí", no se escondía la cantante.

Su entrevista en 'La revuelta'

Durante la entrevista en 'La revuelta', Leire Martínez confesó que el primer día en el que conoció su despido fue "terrible" y le provocó vómitos y que le subiera la fiebre. Reconoce que estuvo varios meses mal y que se dio de margen hasta el final de las navidades. A partir de ahí salió del pozo y comenzó a componer.

Leire Martínez habló con David Broncano en 'La revuelta' de su salida de La Oreja de Van Gogh

"Me llamó la atención de que generara tanto revuelo mediático. Pensé que qué bien que no estuviera todo perdido y que la gente se diera cuenta de la letra pequeña", recordaba la artista, que hablaba de otros altibajos con la banda. "En 17 años pasan muchas cosas y a veces se consigue reconducir y a veces no. Esta última vez no lo hemos conseguido". Además, aseguraba que a ella le hubiera gustado "darle una vuelta".

Leire Martínez explicaba que ella entró "de socia de pleno derecho" a la banda allá por principios de 2008, pero negaba que se hubiera votado, ni si quiera consultado, su salida del grupo. "Esta es una etapa que todavía tengo que cerrar a nivel emocional, pero dentro de lo razonable y lo normal. Estoy mejor de lo que estaba en octubre (...) Todavía a veces conecto con el enfado, pero estoy tan centrada en lo mío que me permite no estar en el ruido".