Nerea Rodríguez ('Bailando con las estrellas'): "El baile de la final va a ser el más difícil y peligroso"

Publicado: Sábado 29 Noviembre 2025 12:23 (hace 4 horas)|
Programa relacionado
Bailando con las estrellas
2018 - Act
España
Entretenimiento Talent
6,8
Popularidad: #67 de 2.164
- 2
- 1
Titulares de Nerea Rodríguez y Genís Beltran
- Nerea Rodríguez: "Nunca hemos tenido como objetivo ganar el programa, pero sí queríamos llegar a la final"
- N.R.: "Nos hemos centrado en hacer la actuaciones bien, en contar una historia y en transmitir"
- N.R.: "Estamos muy agradecidos y vamos a disfrutar la final como nunca"
- Genís Beltrán: "Los lunes es día de que Nerea diga que no va a salir, pero el martes ya lo ha asimilado y es cuando se le machaca"
- G.B.: "Tiene mucha autoexigencia, eso es muy bueno y le ha servido en el programa"
- G.B.: "Nerea necesitaba disfrutar de las actuaciones como lo está haciendo en las últimas galas"
- G.B.: "En el último baile va a haber dificultad y vamos a hacer muchos estilos"
- N.R.: "El baile de la final va a ser de los más difíciles y peligrosos que hemos hecho"
- N.R.: "Estamos en un nivel de mucha exigencia y ya nos sentimos ganadores"
- G.B.: "Con la samba, Nerea empezó torcida la semana"
- N.R.: "Yo creo que el tango argentino ha sido nuestro favorito, pero me gustan muchos"
- N.R.: "Cualquiera de los cuatro sería un justo ganador y me incluyo a mí"
- N.R.: "Nona y Max son una pareja muy fuerte y muy exigente"
- N.R.: "Por parte del jurado, sentimos que en todo lo negativo tenían razón"
- G.B.: "No nos ha dolido ninguna crítica. Al final trabajamos con nosotros mismos"
- G.B.: "Ha habido puntos en el concurso que yo no sabía ni quién quedaba"
- G.B.: "Nadie nos nombró cuando preguntaron a quién veían en la final y aquí estamos"
- N.R.: "Que no nos mencionaran dolió un poquito"
- N.R.: "Estamos tristes de que esto se acabe pero intentamos no pensarlo"
- N.R.: "Nos vamos a seguir viendo y vamos a seguir en la vida del otro"
- N.R.: "Genís me ha ayudado a darme cuenta que soy más capaz de lo que creo de hacer cosas"
- G.B.: "De Nerea he aprendido que con esfuerzo se pude hacer lo que te propongas"