'Miércoles' muestra las primeras imágenes de su segunda temporada desde el backstage

"¡Acción!", exclama Tim Burton en el nuevo avance que ha lanzado Netflix de 'Miércoles'. La plataforma de streaming ha arrancado los motores de la segunda temporada de la serie mostrando el primer vistazo detrás de las cámaras de las nuevas entregas de la ficción, que se estrenarán el próximo 2025. Un adelanto que ha sido revelado durante el evento para fanáticos de Netflix, Geeked Week.

El elenco de la serie adelanta entre bastidores aquello que los espectadores verán en la segunda temporada. "No os imagináis lo increíble y retorcida que va a ser", promete Catherine Zeta-Jones, quien interpreta a la matriarca Morticia Addams. En el avance, los espectadores pueden adentrarse ya en los decorados en los que se desarrollarán las tramas de las nuevas entregas y disfrutar de algunas de las escenas que conformarán los capítulos. Aunque eso sí, la protagonista de la ficción, Jenna Ortega, advierte en el final del vídeo: "Si os enseñamos más, os sangrarían los ojos. Y no soy tan generosa".

Algunos detalles que conocemos ya de la nueva tanda de capítulos son, entre otros, el nombre que llevará por título el primero de ellos: 'La vuelta a la tristeza', tal y como confirmó la plataforma con un cómico vídeo protagonizado por Cosa lanzado a principios de mayo coincidiendo con el inicio del rodaje. Un primer capítulo que estará dirigido por Tim Burton y tendrá a Alfred Gough y Miles Millar como guionistas. En el mismo vídeo también conocíamos más detalles del elenco, que aunque se mantiene prácticamente intacto con respecto a la primera temporada, suma nuevos rostros. Joanna Lumley, actriz con larga trayectoria y conocida en la industria por proyectos como 'Absolutamente Fabulosas' o 'El lobo de Wall Street', se suma al casting para meterse en la piel de la abuela. También Billie Piper, la actriz y cantante que ha participado en 'Doctor Who' o 'The Secret Diary of a Call Girl', aterriza a 'Miércoles' para interpretar a Capri.