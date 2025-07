Por Roberto Ponce López |

con la huida en directo de Ernesto Ekaizer. El periodista argentino fue uno de los invitados del programa para tratar algunos temas de la actualidad política,y decidió marcharse en plena conexión.

Todo empezó normal en el programa de Jesús Cintora. Estaban tratando todos los tertulianos la trama Montoro, de la que el periodista argentino tenía mucho que decir. El conductor de 'Malas lenguas' le dio pie y este comenzó su discurso. "He estado trabajando todo el fin de semana en ello, es inconmensurable", explicaba el periodista al ser preguntado por ese caso de corrupción.

Ernesto Ekaizer abandonó 'Malas lenguas' muy enfadado

Tras esa primera intervención en la que Ekaizer pudo hablar sin que nadie le interrumpiese comenzó el debate con los demás colaboradores que estaban sentados en la mesa del plató. Esto hizo que, entre que todos tenían muchas cosas que decir y que al argentino le llegaba el audio con retraso, no pudiera contener los nervios.

"Esto no era un lobby, esto era corrupción pura y dura", sostenía Ekaizer ante el argumento que trataba de José Luis Pérez en la mesa, argumento que no cayó bien para el argentino. "Esa pregunta es tramposa y tú eres un tramposo. Estás tratando de justificar al PP", le replicaba al colaborador de 'Malas lenguas'.

Jesús Cintora trató de calmar a Ernesto Ekaizer, pero no fue posible y abandonó 'Malas lenguas' en directo

Esta tensión entre ambos fue en aumento y Ekaizer alzó la voz en un par de ocasiones para hacerse escuchar. Jesús Cintora le dijo que debía de ser más breve ya que iban mal de tiempo, algo que hizo volar por lo aires la paciencia del periodista que dijo de forma vehemente: "Mira, si quieres brevedad se acabó aquí, listo. Se acabó, no hablo más". Se quitó los auriculares y dejó la conexión.

Esto dejó bastante sorprendido al conductor del programa al que solo le salió decir: "Bueno pues nada, se ha enfadado". Tras ello, continuó con el programa en plató. Sin embargo, al rato volvió esa conexión con Ernesto Ekaizer, pero la cosa iba a terminar de la misma manera. De nuevo las interrupciones volvieron a sacar de sus casillas al periodista que dijo: "¿Puedo terminar? Mira, creo que yo no encajo en vuestro programa. Me retiro. Vosotros os interrumpís los unos a los otros y sois felices, ¿qué problema hay? Yo me aparto, buenas tardes".

Ernesto Ekaizer volvió en la segunda emisión de 'Malas lenguas', tras su cabreo, y pudo terminar de argumentar

Vuelta en el programa siguiente

A pesar de que en esa primera emisión en La 1 Jesús Cintora no pudo calmar a su invitado, por más que le dijo que tuviera calma y cabeza fría, sí que pudo volver a tener otra charla más con él en la segunda emisión en La 2. En ella pusieron el vídeo de su cabreo y quisieron dejar que el periodista se expresase sin que nadie le interrumpiese. De esta manera todo quedó en anécdota, pero veremos si hay más colaboraciones entre el programa y el periodista.