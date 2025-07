Por Julia Almazán Romero |

Anabel Pantoja no está pasando por su mejor momento. La influencer sevillana ha reaparecido en redes sociales paraque sufrió el viernes mientras participaba un encuentro veraniego de creadores de contenido de su misma agencia, organizado por Dulceida

"Me pegué un hostión el viernes, no vi el escalón, se me dobló el tobillo y caí con el codo. Se me salió y el dolor era insufrible", relató la sevillana, añadiendo que tuvo que esperar 40 minutos a que llegara una ambulancia para ser trasladada al hospital. Allí le recolocaron el codo y le escayolaron el brazo derecho. A día de hoy, confiesa sentirse "inútil" y "torpe", ya que, al ser diestra, apenas puede hacer nada sola.

Anabel Pantoja anuncia en sus redes sociales el accidente que ha sufrido en la Casa IN

Desde entonces se encuentra en casa de su madre en Sevilla, el cual define como su lugar de refugio cada vez que se encuentra mal: "Aunque tenga cerca de 40 años, quiero estar al lado de mi madre". En este mismo vídeo que subió a su Instagram, Anabel quiso agradecer a sus amigas y compañeros por el apoyo recibido: "No puedo nombraros a todos, pero no me soltasteis ni un minuto".

Además, aunque fue atendida de urgencias, está a la espera de que otro médico valore su situación: "Me gustaría tener una opinión de un traumatólogo especialista para asegurarme de que no hay nada roto y a ver cómo puedo estar", explicó. La mala caída no solo le ha afectado al brazo, sino también al pie, ya que, como ella ha explicado, anda "un poquito coja debido al doblamiento y a la caída". Aun así, se consuela pensando que "podía haber sido mucho peor", aunque también explica que "rompe los planes" que tenía, sobre todo para este verano.

Anabel Pantoja será una de las concursantes de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas'

¿Llegará a tiempo para bailar con las estrellas?

El accidente llega justo en un momento clave para la influencer, ya que está prevista su participación en la segunda edición de 'Bailando con las estrellas' de Telecinco, tal y como avanzó Carlota Corredera en 'Tentáculos'. Por ahora no se ha pronunciado oficialmente sobre su presencia en el concurso ni sobre cómo afectará su lesión, pero hasta entonces tendrá que centrarse en su recuperación para poder pisar la pista de baile sin riesgo y darlo todo. Tiempo tiene, y ganas, seguro que también.