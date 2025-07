Iván González, concursante de 'Supervivientes All Stars 2' tras ser el último expulsado de 'SV 2017'

Por Fernando S. Palenzuela |

Cada vez queda menos para que llegue septiembre y con él las novedades del nuevo curso televisivo. Entre los formatos más esperados de Telecinco para la nueva temporada está la vigésima edición de ' Gran Hermano ', pero antes de ella podremos ver la segunda edición de ' Supervivientes All Stars '. Después de una primera temporada en el verano de 2024,

Los concursantes que se sumerjan en esta aventura ya conocen lo que es sufrir los problemas de los Cayos, como la falta de comida, el gran gasto energético de las pruebas, los bichos o las inclemencias meteorológicas. Sin embargo, 'Supervivientes All Stars' es mucho más duro, por lo que tendrán que prepararse física y mentalmente para superar este reto.

Iván posa en 'Supervivientes: Conexión Honduras', en 2021

Según ha podido saber FormulaTV en exclusiva, uno de los famosos que ha decidido volver a saltar del helicóptero ha sido Iván González. El gaditano participó en 'Supervivientes 2017', donde logró convertirse en uno de los grandes favoritos a ganar. Fue capaz de llegar a la final celebrada en Madrid, pero se quedó a las puertas de los retos de la noche al ser el último expulsado tras 91 días de concurso, siendo superado por Laura Matamoros, Alba Carrillo y José Luis Losa. Minutos antes de la publicación de esta noticia contrastada, ha empezado a sonar su nombre en redes como por ejemplo la cuenta de Sergio Ojer.

Desde entonces han pasado ocho años, por lo que González ya no tiene tan presente lo que es la experiencia en Honduras. El que saltara a la fama por ser tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' se unirá a Miri Pérez-Cabrero, quien también regresa al programa tan solo uno año después de ser expulsada durante la recta final de la edición de 2024.

Iván González posa en el la gala final de 'Supervivientes 2017'

Una edición más extrema

La preparación física y mental va a ser clave más que nunca en esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. Para empezar, los concursantes tendrán que vivir con menos dotación y menos ventajas que en una edición de 'Supervivientes', pero esto no será todo. El hecho de que la temporada se grabe en septiembre será clave para las inclemencias climáticas, que no se lo pondrán nada fácil a los famosos.