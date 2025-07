Por Sandra Alcaide Barrón |

José Carlos Montoya llevaba aproximadamente un mes. Tras sude ' Supervivientes 2025 ', el de Utrera no acudiría a la otra gala planificada por el programa, debido a. Desde entonces, optó por desaparecer de los platós y la vida pública hasta estar mejor.

Ahora, Montoya ha sido preguntado por uno de los reporteros de 'Vamos a ver', programa en el que se encontraba Anita Williams, sobre su estado de salud y una posible mejoría. El cantante y exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se detenía con los medios por primera vez en un tiempo y declaraba: "Estoy un poco mejor. Yo sé cómo soy, agradecido siempre. Paso a paso".

Anita Williams viendo las imágenes de Montoya desde el plató de 'Vamos a ver'

Poco después de este primer encuentro, Montoya reaparecía con un vídeo en redes sociales que anunciaba su vuelta para el lunes a las 20:00. Tal y como había indicado, en esa misma fecha y hora, el cantante subió un vídeo de casi 7 minutos a su TikTok en el que resolvía alguna de las incógnitas de sus seguidores durante este tiempo. "Te mentiría si te dijera que estoy como ese chico que entró en Honduras radiante de felicidad, porque al final el cariño ha sido mi cura. Pero sí que es verdad que estoy mejor".

En el vídeo, Montoya explica cómo le afectó su ruptura mediática con Anita Williams. "Yo entré en Honduras y era mi cura. Siempre lo he dicho... Pero volver a revivir un debate donde el porqué tampoco se explicó, al igual que el porqué se había viralizado mundialmente. Yo quería nada más meterme en una cueva, que se emitiera eso, pasar y volver". Además, el exconcursante del reality se queja de la forma en la que fue tratado el tema en los platós: "Me he enamorado de una persona. Evidentemente que se haga eco el mundo, sobre todo de un sufrimiento".

Montoya respondiendo a preguntas en su vuelta a las redes sociales en TikTok

Por último, Montoya se sinceraba sobre por qué había decidido desaparecer de la vida pública. "He tenido que parar, porque, como bien dije, no todo vale. Mi cabeza ha dicho 'basta'", confesaba a sus seguidores. "Puedo sonar cansino de tanto repetir las cosas, pero creo que es la realidad que siempre he ido contando. Lo que me pasó le ha podido pasar a miles de personas. A todo el mundo le ponen los cuernos, pero lo que no suele pasar es que se haga viral". Además, también quiso acabar este comunicado agradeciendo a los profesionales y a su familia, que le habían estado cuidando y ayudando a mejorar su salud mental: "Gracias al equipo de profesionales. A mi psicólogo, terapeuta, al gimnasio, y sobre todo, a mi familia".