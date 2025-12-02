ENTREVISTA
Óscar Reyes: "No creo que sea tan censurable lo que hicimos en 'Aída' en los tiempos de ahora"
Entrevistamos al actor que vuelve a meterse en la piel de Machupichu en la película 'Aída y vuelta'.
Sergio Navarro |
Publicado: Martes 2 Diciembre 2025 10:04 (hace 6 horas)
Serie relacionada
2005 - 2014
España 10 temporadas 237 capítulos
ComediaFamiliar
Titulares de Óscar Reyes
- "Había mucha expectación por ver qué se iba a hacer en la película de 'Aída'"
- "Estoy convencido de que el público va a ser muy sorprendido con la película"
- "La reacción que ha habido al ver al tráiler ha sido muy buena, la esperada"
- "Cosas reales vamos a ver alguna en la película. No muchas, pero sí alguna"
- "Uno de los temas de la película es precisamente el humor en el momento que estamos ahora"
- "Estoy convencido de que no creo que sea tan censurable lo que hicimos en 'Aída' en los tiempos de ahora, sobre todo porque creo que se entiende"
- "Este tiempo me he dedicado al cine, concretamente a escribir y llevo ya dos guiones de películas y vamos a empezar a producir una"
- "Tengo muchas ganas de contar cosas distintas"
- "En el nuevo proyecto me voy a rodear de bastantes amigos, que han coincidido conmigo en bastantes proyectos"
