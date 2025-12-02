FormulaTV
Conectar
Última hora Detenida la ex jefa de Exteriores de la UE Federica Mogherini por corrupción

ENTREVISTA

Óscar Reyes: "No creo que sea tan censurable lo que hicimos en 'Aída' en los tiempos de ahora"

Entrevistamos al actor que vuelve a meterse en la piel de Machupichu en la película 'Aída y vuelta'.

7.923

Sergio NavarroPublicado: Martes 2 Diciembre 2025 10:04 (hace 6 horas)

Serie relacionada

Aída

Aída

2005 - 2014

España 10 temporadas 237 capítulos

ComediaFamiliar

7,2

59 críticas

Popularidad: #9 de 3.683 Ranking Aída

  • 1.013

  • 711

Titulares de Óscar Reyes

  • "Había mucha expectación por ver qué se iba a hacer en la película de 'Aída'"
  • "Estoy convencido de que el público va a ser muy sorprendido con la película"
  • "La reacción que ha habido al ver al tráiler ha sido muy buena, la esperada"
  • "Cosas reales vamos a ver alguna en la película. No muchas, pero sí alguna"
  • "Uno de los temas de la película es precisamente el humor en el momento que estamos ahora"
  • "Estoy convencido de que no creo que sea tan censurable lo que hicimos en 'Aída' en los tiempos de ahora, sobre todo porque creo que se entiende"
  • "Este tiempo me he dedicado al cine, concretamente a escribir y llevo ya dos guiones de películas y vamos a empezar a producir una"
  • "Tengo muchas ganas de contar cosas distintas"
  • "En el nuevo proyecto me voy a rodear de bastantes amigos, que han coincidido conmigo en bastantes proyectos"

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas