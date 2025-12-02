ENTREVISTA

Óscar Reyes: "No creo que sea tan censurable lo que hicimos en 'Aída' en los tiempos de ahora"

Entrevistamos al actor que vuelve a meterse en la piel de Machupichu en la película 'Aída y vuelta'.

711 Titulares de Óscar Reyes "Había mucha expectación por ver qué se iba a hacer en la película de 'Aída'"

"Estoy convencido de que el público va a ser muy sorprendido con la película"

"La reacción que ha habido al ver al tráiler ha sido muy buena, la esperada"

"Cosas reales vamos a ver alguna en la película. No muchas, pero sí alguna"

"Uno de los temas de la película es precisamente el humor en el momento que estamos ahora"

"Estoy convencido de que no creo que sea tan censurable lo que hicimos en 'Aída' en los tiempos de ahora, sobre todo porque creo que se entiende"

"Este tiempo me he dedicado al cine, concretamente a escribir y llevo ya dos guiones de películas y vamos a empezar a producir una"

"Tengo muchas ganas de contar cosas distintas"

"En el nuevo proyecto me voy a rodear de bastantes amigos, que han coincidido conmigo en bastantes proyectos"

